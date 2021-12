Madelyn Cline repérée avec Zack Bia après sa séparation

Madelyn cline c’est la fête qui commence !

La star d’Outer Banks a semblé fêter son anniversaire un peu plus tôt avec un dîner à Santa Monica, en Californie, le dimanche 19 décembre. Maddie a rejoint le DJ Zack bia, 25 ans, pour un repas au restaurant italien haut de gamme Giorgio Baldi, alors qu’elle s’apprête à avoir 24 ans le mardi 21 décembre.

Elle a été aperçue vêtue d’un long pantalon en denim délavé clair, d’un haut blanc et d’une grande veste en cuir noir, tandis qu’il a été vu dans une flanelle bleue. Après avoir fini de dîner, ils partirent ensemble, avec Zack au volant.

Avant son anniversaire, Maddie a également expliqué comment Netflix portait un toast à son grand jour. L’actrice de Knives Out 2 a publié une note de remerciement sur le site de streaming (alias son « meilleur ») pour avoir envoyé une bougie « Birthday Party » et une bouteille scintillante de champagne One Hope.

Bien qu’on ne sache pas comment Madelyn et Zack se sont rencontrés, une chose est claire, c’est sa passion pour la musique. Amélie Hamlin, Bella Hadid et Olivia jade tous suivent l’étoile montante sur Instagram.