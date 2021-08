Madelyn Grace de Don’t Breathe 2 dit que son réalisateur a comparé le film à seul à la maison, et étrangement, cela a du sens

Et croyez-moi, Don’t Breathe 2 est tout sauf un film familial. Quand l’Aveugle jettera son dévolu (désolé) sur ses adversaires, quelqu’un va s’en aller avec beaucoup de douleur. Des marteaux, de la colle folle et bien d’autres sont utilisés dans Don’t Breathe 2 pour éliminer les criminels qui ont ciblé Normal (Stephen Lang). Étrangement, hors contexte, la douleur infligée aux Wet Bandits dans Home Alone pourrait bien être plus brutale que tout ce qui est montré dans Don’t Breathe 2. Mais l’un est une comédie. Allez comprendre celui-là.