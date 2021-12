Maderna contre Buonarrigo et Lovera contre Exner en double étoile ce vendredi à la FAB

Deux combats de fond, deux titres et des champions reconnus dans un cadre emblématique, menés par Argentina Boxing Promotions by TyC Sports.

Le multiple champion argentin et latin, Ezequiel « El Olímpico » Maderna, de La Plata, affrontera le Mendoza Abraham « Turco » Buonarrigo, en dispute pour le titre sud-américain des super-moyens, qui est vacant, dans l’un des matchs stellaires de la soirée qui aura lieu ce vendredi 10 décembre, au stade de la Fédération argentine de boxe (FAB), dans la ville de Buenos Aires, Argentine, dans une nouvelle production de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, qui sera diffusée en direct via TyC Sports à partir de 21 ans, pour l’Argentine et toute l’Amérique dans son premier cycle de boxe. TyC Sports Play commencera à 18 ans avec First Promotional Boxing.

Dans l’autre combat stellaire de la nuit, le champion argentin des super-moyens, le puncheur de Corrientes Matías « Monzón » Lovera, affrontera le Santa Fe Victor « El Estilista » Exner, essayant de défendre sa couronne pour la deuxième fois, dans un match revanche .

Lors d’une rencontre qui s’annonce captivante, Maderna (27-6, 17 KO), olympienne à Pékin 2008, qui a été championne argentine des super-moyens et latin des super-moyens de la World Boxing Organization (WBO), du World Boxing Council ( WBC) et le poids moyen CMB, en plus d’avoir affronté des stars dans une grande partie de la planète, se classe n ° 2 dans le classement des super-moyens argentins. Il affrontera désormais le puissant Buonarrigo (9-2, 7 KOs), N°5 des mêmes rangs, ancien champion fedebol poids moyen de la World Boxing Association (WBA) et aux performances reconnues, qui vise sa meilleure victoire.

A 35 ans, Maderna va chercher une nouvelle ceinture. Vainqueur de pratiquement tous les rivaux du pays, parmi lesquels Rubén Acosta – devant lequel il a remporté le titre national en 2011 et a défendu la WBO latine en 2012-, Jorge Rodríguez Olivera, Darío Balmaceda, Oscar Véliz, Claudio Ábalos, Richard Vidal , Wenceslao Mansilla, Walter Sequeira et Martín Ríos, ont une vaste expérience à l’étranger. Il a cédé son invaincu au Cubain Edwin Rodríguez sur les cartes à Monaco en 2013.

La même année, il est tombé dans une décision majoritaire en tant que visiteur du Sud-Africain Thomas Oosthuizen. Il a également été arrêté par le champion du monde russe invaincu Artur Beterbiev au Canada, est tombé aux points contre le monarque mondial vénézuélien José Uzcategui aux États-Unis et contre le Russe Fedor Chudinov à Moscou. Il vient le 13 août pour terminer avec Martín Molina par KO technique au sixième tour. Et avec ses parchemins, il est prêt pour une nouvelle consécration.

Ce ne sera pas facile contre Buonarrigo. Le Mendoza, de 9 ans son cadet, a aussi un cran en équipe nationale. En tant que locataire, il surmontait différents obstacles tels que Nelson Rosalez, Juan Figueroa, Víctor Exner, jusqu’à ce qu’il perde contre Durval Palacios. Le 21 avril, il a dominé Wenceslao Mansilla dans une décision unanime et a décroché la ceinture fedebol WBA des poids mi-lourds. Il vient dès le 17 juillet de tomber sur les cartes avec Juan Taborda pour un titre latin, et cherche à se venger.

Lovera-Exner dans l’autre stellaire

Dans l’autre combat stellaire de la soirée, le champion argentin des super-moyens, le puncheur Matías « Monzón » Lovera (15-1-1, 11 KO), affrontera le Santa Fe Victor « El Estilista » Exner (6-8-1 , 2 KO), tentant de défendre sa couronne pour la deuxième fois, lors d’un match revanche, après le 11 mai 2018, les Corrientes s’étaient imposés par KO technique au troisième tour à Buenos Aires.

A 26 ans, Lovera, vainqueur entre autres de Hernán Pérez, et José Caraballo, cherchera à défendre pour la deuxième fois le sceptre qu’il a conquis le 25 septembre 2019 lorsqu’il a détruit Juan Rizo Patrón en deux rounds. Après cela, il est tombé étonnamment contre Hernán Pérez lors du match revanche, mais il est arrivé le 24 septembre pour défendre sa couronne en battant Wenceslao Mansilla par disqualification dans le premier.

Maintenant, une vieille connaissance sera à nouveau mesurée. De cette première rencontre, Exner a cherché à se venger. Habitué à se battre en visiteur contre des figures de la stature du Cubain William Scull, il renverse sa campagne. Il a ajouté trois succès consécutifs, où se démarque son KO de l’invaincu Maximiliano Fuentes -qui l’avait battu-. Après cela, il est tombé dans un règlement serré divisé avec Facundo Galovar pour le titre latin, et vient du 30 octobre pour égaliser avec Walter Sequeira. Cette fois, il va pour son match revanche.

Jeunes espoirs pour le reste de la nuit

Au-delà des duels stellaires, un programme avec de jeunes talents complète la soirée. Dans le combat complémentaire principal, le local Leonardo « El Gringo » Virzi (2-0-0-1 sd, 2 KOs) affrontera la recrue de Buenos Aires Diego Hernández, dans la catégorie des poids légers, à quatre tours.

Dans la division super moyenne, Leonel « Fachín » Ávila (2-0) de Mar del Plata affrontera Cristian « Vikingo » González Utello (1-2) de Tandil, à quatre chapitres.

Enfin, en super poids plume, Mariano « Bonito » Bertola de Mar del Plata (2-0) contre Agustín Torres (0-1) de Buenos Aires, en quatre manches.

Première boxe promotionnelle

À partir de 18h00, cinq matchs amateurs seront joués dans le cadre du premier cycle de boxe promotionnelle, en direct sur TyC Sports Play. Des combattants amateurs exceptionnels de la région animeront l’avant-première des professionnels, dans la série d’entraînement télévisée classique.

Billetterie

Les billets peuvent être achetés le jour même de l’événement à la billetterie de la Fédération argentine de boxe, à partir de 17h.