Madhappy lance la première sneaker avec Vault par Vans – WWD

Madhappy lancera mardi sa première sneaker avec Vault by Vans, faisant de Vans la dernière à s’associer à la marque de style de vie axée sur la santé mentale.

Madhappy s’est tourné vers les bracelets d’amitié dans sa refonte de la sneaker OG Style 43 LX, avec des coutures de couleurs primaires, le nom de la marque en plusieurs couleurs sur la languette de la sneaker et une semelle et un talon bleu glacier rares qui se replient en une glissière. Les baskets sont également livrées avec un ensemble de perles de différentes couleurs, lettres et symboles permettant aux porteurs de personnaliser les baskets.

Cofondé en 2017 par Noah Raf, Peiman Raf, Joshua Sitt et Mason Spector, Madhappy est détenu en minorité par LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et a collaboré avec plusieurs marques dont Colette, les Los Angeles Lakers et Los Angeles Dodgers, la série HBO « Curb Your Enthusiasm” et le prochain film “Space Jam: A New Legacy”.

La marque propose également des ressources en santé mentale telles que la publication de contenu interne The Local Optimist, la ligne de texte de soutien en cas de crise The Local Optimist Hotline et le Madhappy Podcast.

La collaboration de Madhappy avec Vault by Vans a duré un an. Vans a été recherché pour ses chaussures et vêtements californiens par excellence et pour sa mission commune de créer une sneaker qui promeut la communauté.

Le premier style personnalisable sera lancé à 10 h 00 HNP le 15 juin.