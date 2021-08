Madhavan documente un voyage “amusant mais triste” alors qu’il se rend à Dubaï

Madhavan a écrit avec des vidéos qu’il priait pour que la pandémie se termine bientôt afin que les gens puissent être avec leurs proches

L’acteur R. Madhavan a eu l’un de ses vols les plus “amusants mais tristes” lors d’un voyage en provenance de Dubaï. L’acteur de Rang De Basanti a publié une série de vidéos sur son compte Instagram qui le montrait être la seule personne après l’immigration. Il est également apparu qu’il était le seul passager du vol. L’une des vidéos partagées par l’acteur montrait également un salon de classe affaires exceptionnellement calme sans la présence d’une autre personne.

Madhavan a écrit avec des vidéos qu’il priait pour que la pandémie se termine bientôt afin que les gens puissent être avec leurs proches.

Adah Sharma, un autre acteur télougou populaire, a commenté dans le message de Madhavan que les scènes semblaient provenir d’un film post-apocalyptique.

Madhavan se rendait à Dubaï le 26 juillet pour tourner Amriki Pandit, son prochain film. Il faisait partie des rares personnes autorisées à voyager sur la route des restrictions strictes en place en raison de Covid-19. L’épidémie de Covid-19 a perturbé les voyages en avion au cours des deux dernières années, de nombreux pays scellant leurs frontières pour les voyageurs en provenance de pays avec un nombre de cas plus élevé. L’Inde a également interdit les voyages internationaux réguliers, optant plutôt pour des arrangements de bulles d’air.

Madhavan a été testé positif pour Covid-19 en mars alors qu’il tournait pour la partie Bhopal du film. L’acteur a récemment terminé le tournage de Decoupled, sa série sur Netflix.

Vu pour la dernière fois dans Maara, un film tamoul, Madhavan sera vu ensuite dans Rocketry: The Nambi Effect, également sa première entreprise de réalisateur. L’acteur jouera le rôle de Nambi Narayanan, un ancien ingénieur aérospatial de l’Organisation indienne de recherche spatiale et scientifique accusé d’espionnage. Le film a une distribution stellaire avec des goûts de Rajit Kapur (dans les versions anglaise et hindi), Gulshan Grover, Mohan Raman et Rajeev Ravindranathan en vedette. Suriya jouera également le rôle de lui-même dans une apparition dans les versions tamoule, télougou et malayalam, tandis que Shah Rukh Khan fera une apparition en tant qu’invité dans les versions hindi, anglaise et kannada.

