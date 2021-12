Madhavan et Chetan Bhagat se lancent dans une plaisanterie sur Twitter à propos de films et de livres ; Voici de quoi il s’agissait

Madhavan joue le rôle de l’écrivain de pulp fiction, Arya et un concurrent de Chetan Bhagat dans Decoupled.

L’acteur R Madhavan a reçu des critiques élogieuses pour sa performance dans l’émission Netflix ‘Decoupled’ qui est sortie vendredi dernier et maintenant il est à nouveau dans l’actualité à propos d’une « présumée » guerre des mots sur Twitter avec le co-acteur et auteur à succès Chetan Bhagat.

L’écrivain de « Five Point Someone » a une brève apparition dans la série où il joue lui-même. Madhavan joue également le rôle d’écrivain de pulp fiction et un concurrent de Bhagat. Sur Twitter, ils se sont livrés à une querelle verbale où l’auteur de la bobine a déclaré qu’il avait trouvé son film à succès « 3 Idiots » un meilleur scénario que « Five Point Someone » – le livre du premier où le film était vaguement basé.

Bien que la querelle sur Twitter n’était qu’un coup promotionnel pour l’émission, les adeptes des deux ont eu un temps de gala en voyant les célébrités s’engager dans des conversations ironiques. La querelle a commencé lorsque Netflix India a voulu régler des comptes entre les livres et les films et ce qui est plus puissant. Chetan profitant de l’occasion a dit ses livres puis ses films basés sur ses livres. Madhavan, cependant, a différé et a déclaré que son parti pris était pour les films plutôt que pour les livres. Chetan a demandé à ses followers si quelqu’un avait déjà dit qu’un film était meilleur que le livre.

C’est alors quand Madhavan revient avec une réplique pleine d’esprit que 3 Idiots vaut mieux que le livre. L’écrivain de 47 ans en réponse, recourant à un idiome populaire, a demandé à Madhavan de ne pas essayer de convaincre les gens lorsqu’ils ont réellement pris leur décision et de lire ses livres à la place. L’acteur a ensuite demandé pourquoi il figurait dans sa nouvelle émission, ce à quoi Bhagat a répondu qu’il aimait Pulitzer plutôt que les remises de prix de marque pan masala. La plaisanterie s’étend ensuite à Madhavan, rappelant à Bhagat ses personnages emblématiques du film, de Farhan Rastogi dans 3 idiots à Maddy dans Rehna Hai Tere Dil Mai.

Plus tard, les deux ont accepté que toute la plaisanterie soit scénarisée.

‘Decoupled’ est créé par Manu Joseph et met également en vedette Surveen Chawla. L’émission traite d’un couple qui a décidé de se séparer et essaie de faire connaître et d’accepter sa décision au monde, le tout enveloppé de satire. Le spectacle essaie également de critiquer les hypocrisies parsemées dans les sociétés urbaines supérieures.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.