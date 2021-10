Madhavan visite l’ensemble du remake hindi de Vikram Vedha et fait l’éloge de Hrithik Roshan

Madhavan a déclaré qu’il était totalement époustouflé par les efforts déployés par l’ensemble des acteurs et de l’équipe du film pour monter le film sur un piédestal plus élevé.

L’acteur polyvalent R Madhavan a récemment visité le plateau du remake en hindi de son film à succès Vikram Vedha et est revenu visiblement impressionné par le plateau et a fait l’éloge de l’acteur Hrithik Roshan qui joue le rôle du protagoniste dans le remake en hindi du film. Madhavan, qui a acquis un grand nom et une grande renommée non seulement dans les films tamouls, mais aussi dans certains des meilleurs films hindis, a écrit sur son compte Twitter que son collègue acteur Hrithik Roshan va gouverner le monde. Madhavan a déclaré qu’il était totalement époustouflé par les efforts déployés par l’ensemble des acteurs et de l’équipe du film pour monter le film sur un piédestal plus élevé.

Faisant l’éloge de Roshan, Madhavan a fait remarquer que l’apparence et l’attitude de Roshan pendant le tournage du film étaient formidables et impressionnantes. Souhaitant à la version hindi du film ses meilleurs vœux et bonne chance, Madhavan a prédit que le film aurait des inscriptions «légendaires» et «historiques» partout. L’acteur célèbre de Rehna Hai Tere Dil Mein a également publié une photo sur laquelle il avait cliqué sur le plateau du film sur laquelle on peut le voir à l’extérieur du plateau du film en train de profiter de la soirée légèrement ensoleillée.

Totalement soufflé par ce que vous avez fait en termes de montage de ce film.. @iHrithik semble qu’il va gouverner le monde ❤️❤️??????????????????.. quoi une attitude et un look mec. Ouf .. Celui-ci a «historique» et «légendaire» écrit partout bro. ❤️❤️ https://t.co/axRZiV248f – Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) 21 octobre 2021

Le tweet publié par Madhavan a remué ses fans et a suscité des réactions positives de leur part à propos du film. Alors que certains fans ont noté qu’ils attendaient avec impatience de regarder le film, d’autres ont déclaré que le film ferait une entrée à succès. Le film tamoul Vikram Vedha, qui est la version originale du film, est sorti en 2019 et a été chaleureusement accueilli par les critiques de cinéma et le public. L’histoire du film est basée sur le conte populaire indien Baital Pachisi. Alors que la version tamoule du film avait Madhavan dans le rôle de l’inspecteur de police et Vijay Sethupathi comme gangster dans le film, le remake en hindi a Hrithik Roshan dans le rôle de l’inspecteur et Saif Ali Khan dans le rôle du gangster. Il est pertinent de noter que le réalisateur du film reste le même couple qui avait dirigé le Vikram Vedha original, à savoir Pushkar et Gayathri.

