Madhya Pradesh Bypolls Résultats 2021: Décompte des voix demain comme un Lok Sabha, trois sièges à l’Assemblée à gagner

Résultats de l’Assemblée des députés en 2021 : le BJP au pouvoir est confronté à un concours direct du Congrès de l’opposition sur tous ces sièges où un total de 48 candidats sont en lice.

Dernière mise à jour des résultats des sondages de députés en 2021 : Le dépouillement des votes pour les élections partielles dans une circonscription de Lok Sabha et trois sièges à l’Assemblée aura lieu mardi. Le scrutin du 30 septembre a enregistré un taux de participation d’environ 65% dans trois sièges de l’assemblée – Raigaon, Prithvipur et Jobat, et près de 64% dans la circonscription de Khandwa Lok Sabha.

Le BJP a accusé le Congrès de s’être livré à des malversations tandis que le parti d’opposition a riposté, affirmant que le parti au pouvoir faisait de telles allégations « fausses » alors qu’il envisageait la défaite dans les sondages.

Ces élections partielles ont été rendues nécessaires en raison du décès de députés et d’un député.

Sur les quatre sièges qui sont allés aux votes, deux circonscriptions, à savoir Khandwa (Lok Sabha) et Raigaon (SC) étaient détenues par le BJP tandis que Jobat et Prithvipur appartenaient au Congrès.

Au siège de Khandwa Lok Sabha, le BJP a présenté l’ancien président du panchayat de district Gyaneshwar Patil, refusant le billet à Harshvardhan Chauhan, fils du député en exercice Nand Kumar Singh Chauhan, dont la disparition a nécessité l’élection partielle dans la circonscription.

Le Congrès a aligné l’ancien député Rajnarayan Singh Purni du siège de Khandwa Lok Sabha.

Pour le vote indirect au siège de l’Assemblée Jobat (tribu programmée), devenu vacant en raison du décès du législateur en exercice du Congrès Kalawati Bhuria, le BJP a donné un ticket à Sulochana Rawat contre le candidat du Congrès Mahesh Patel. Rawat, un ancien député, a rejoint le BJP récemment après avoir quitté le Congrès. Elle avait déjà remporté le siège à deux reprises sur le ticket du Congrès en 1998 et 2008.

Du siège de Raigaon (caste prévue), le BJP a aligné Pratima Bagri, la belle-fille du député Jugal Kishore Bagri, dont la mort a nécessité l’élection partielle. Le Congrès a donné un ticket à Kalpana Verma, qui avait auparavant contesté sans succès Jugal Kishore Bagri lors des élections à l’Assemblée de l’État de 2018.

Depuis le siège de l’Assemblée de Prithvipur, le BJP a aligné Shishupal Singh contre Nitendra Rathore du Congrès. Singh avait rejoint le BJP après avoir quitté le parti Samajwadi. Nitendra Rathore est le fils de l’ancien ministre Brajendra Singh Rathore, dont la mort a nécessité le bypolling dans la circonscription.

