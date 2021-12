Madhya Pradesh : Couvre-feu nocturne imposé face à la menace Omicron

Le Madhya Pradesh n’a jusqu’à présent signalé aucun cas d’Omicron, classé comme « variante préoccupante » par l’OMS.



Au milieu de l’inquiétude croissante suscitée par la nouvelle variante du coronavirus Omicron, le gouvernement du Madhya Pradesh a imposé jeudi un couvre-feu nocturne dans l’État de 23 heures à 5 heures du matin par mesure de précaution et a conseillé aux gens de suivre strictement les protocoles COVID-19.

Le couvre-feu entre en vigueur à partir de jeudi soir.

Le Madhya Pradesh n’a jusqu’à présent signalé aucun cas d’Omicron, classé comme « variante préoccupante » par l’OMS.

« Compte tenu de la propagation rapide du virus Omicron dans le monde, c’est le bon moment pour tous de rester vigilants sur la question. Le Centre a également publié des directives pour respecter la distanciation sociale, utiliser des masques faciaux et éviter les endroits surpeuplés.

« Nous avons également décidé d’imposer un couvre-feu nocturne à partir de ce soir (jeudi) dans tout l’État de 23 heures à 5 heures du matin et prendrons des mesures supplémentaires si nécessaire pour faire face à la situation », a déclaré le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan dans son discours à les gens de l’état dans la soirée.

En outre, le gouvernement a également décidé qu’au cas où un cas positif au coronavirus serait détecté dans l’État, le patient sera maintenu en isolement à domicile s’il y a suffisamment d’espace dans son domicile, a-t-il déclaré.

Cependant, s’il y a un manque d’espace à la maison, alors cette personne devrait être admise à l’hôpital pour un traitement pour la sécurité des autres membres de la famille, a déclaré le CM.

Jeudi, l’État a signalé 30 nouveaux cas de coronavirus, un chiffre quotidien jamais vu au cours des dernières semaines.

L’augmentation continue du nombre de cas de coronavirus au Maharashtra, au Gujarat et à Delhi au cours de la dernière semaine est un sujet de préoccupation, a déclaré Chouhan.

« Les gens continuent de venir de ces États vers le Madhya Pradesh. La dernière fois, les cas ont également commencé à augmenter dans le Maharashtra, puis dans le Gujarat et également dans le Madhya Pradesh. Les gens ne peuvent pas oublier les problèmes rencontrés lors de la première et de la deuxième vague. Que ce soit la première vague ou la deuxième, elle était partie d’Indore-Bhopal », a-t-il déclaré.

Les cas hebdomadaires à Indore et à Bhopal ont été multipliés par trois en décembre par rapport à novembre, a indiqué le CM.

Au vu de cette situation, il vaut mieux que les gens prennent des précautions dès maintenant pour éviter l’arrivée d’une troisième vague et par mesure de précaution, un couvre-feu nocturne entrera en vigueur à partir de ce soir, a déclaré Chouhan.

Le ministre en chef a déclaré qu’Omicron avait déjà atteint 16 États du pays et que la possibilité que la variante vienne au Madhya Pradesh ne peut être exclue.

« Au Royaume-Uni, un lakh de cas de coronavirus survient chaque jour, tandis qu’aux États-Unis, 2,5 lakh cas sont signalés par jour. En Europe aussi, il se propage très vite et il est donc temps de rester vigilant », a-t-il ajouté.

L’État a jusqu’à présent signalé 7 93 581 cas de coronavirus et 10 531 décès liés à l’infection.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.