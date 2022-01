Madhya Pradesh: HC dit qu’une femme restant au domicile de ses parents n’est pas un confinement illégal, rejette la demande de réunion de son mari

Faisant ses observations dans l’affaire, le juge de la Haute Cour du Madhya Pradesh, Rohit Arya, a expliqué au mari qu’il avait gâché sa vie conjugale.

La Haute Cour du Madhya Pradesh a rejeté le plaidoyer d’un homme cherchant à retrouver sa femme et a utilisé des expressions familières pour expliquer au requérant les hauts et les bas de la vie conjugale. Entendant une requête en habeas corpus déposée par le mari, la Haute Cour du Madhya Pradesh a interrogé l’homme sur son choix de jouer avec une boule de feu (mariage). Faisant ses observations dans l’affaire, le juge de la Haute Cour du Madhya Pradesh, Rohit Arya, a expliqué au mari qu’il avait gâché sa vie conjugale.

Le mari avait approché le tribunal après le retour de sa femme au domicile parental après une dispute sur les finances du ménage. Rejetant la requête, la juge Arya a refusé d’accorder réparation au mari, a rapporté India Today.

Au cours d’une conversation dans le cadre de l’audience, le tribunal a demandé au mari s’il est toujours en état de s’occuper de sa femme. À cela, l’avocat de l’homme a déclaré que son client peut s’occuper de sa femme mais que la femme a commencé à exiger de l’argent après avoir atteint le domicile de ses parents. À cela, le juge a fait remarquer que ces hauts et ces bas font partie de la vie.

Lorsque l’homme a déclaré que l’affaire avait atteint un point tel qu’il devait s’adresser au tribunal, le juge a déclaré : « To kyun shaadi ki tumne ? Pourquoi as-tu osé jouer avec cette boule de feu ? Dekho, gaye le namaaz padhne, gale pad gaye roze. (Pourquoi t’es-tu marié. Pourquoi as-tu osé jouer avec cette boule de feu ? Est allé faire des prières, est revenu à jeun).

Le tribunal a également déclaré que puisque la femme vit avec ses parents, cela ne peut pas être qualifié de séquestration illégale. « Aap mein purusharth hai toh jaa ke le aao usko (Si vous avez de la volonté, allez la ramener) », a déclaré le juge. Selon le rapport, l’épouse a déposé une demande d’entretien.

