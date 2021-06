Madhya Pradesh : Pas de vaccination, pas de salaire ! Nouvelle commande du collectionneur Ujjain pour les employés du gouvernement

in

Dans sa tentative d’étendre la couverture vaccinale dans le district et d’éliminer toute hésitation dans l’esprit des gens, l’administration Ujjain a ordonné que les employés du gouvernement qui n’ont pas encore reçu de vaccins COVID-19 ne reçoivent pas leur salaire à partir du mois prochain. L’ordre a été émis de pousser la couverture vaccinale à 100 %.

Conformément à l’ordre émis par le collecteur de district Ashish Singh qui est entré en vigueur hier, les employés ont jusqu’au 31 juillet pour se faire vacciner et ont averti que les salaires des employés qui n’ont pas encore reçu une seule dose ne seront pas versés.

31 तक शत-प्रतिशत शासकीय सेवक वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें, का तभी आहरित होगा का प्रमाण पत्र कर दिया जाएगा – कलेक्टर श्री आशीष @JansamparkMP – Collectionneur Ujjain (@collectorUJN) 22 juin 2021

Un responsable du district a déclaré que les salaires de juillet ne seront versés qu’après production du certificat de vaccination. Ashish Singh a déclaré à PTI que l’administration faisait tous les efforts possibles pour atteindre l’objectif de 100 % de vaccination et que plusieurs mesures avaient été prises pour atteindre l’objectif.

L’ordonnance a également demandé au responsable du trésor du district de collecter les certificats de vaccination ainsi que le décaissement des salaires pour juin et de compiler les données de vaccination des employés du gouvernement.

Les chefs de divers départements du district ont également reçu l’ordre de soumettre des informations sur la vaccination parmi le salaire journalier et les employés contractuels.

L’ordonnance intervient après un examen des décès d’employés du gouvernement en raison de COVID-19 dans le district qui a révélé qu’ils n’étaient pas vaccinés.

Au début du mois dernier, le SDM d’Etawah dans l’Uttar Pradesh avait demandé aux magasins d’alcools du district de vendre de l’alcool uniquement aux personnes vaccinées.

