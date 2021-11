Madhya Pradesh : Quatre nouveau-nés tués dans un incendie à l’hôpital de Bhopal, CM Chouhan annonce à titre gracieux

Le ministre de l’Éducation médicale, Vishwas Sarang, a déclaré qu’un court-circuit avait peut-être causé l’incendie et a qualifié la situation à l’intérieur du service de « très effrayante ».

Au moins quatre nouveau-nés sont morts lundi soir dans un incendie qui s’est déclaré dans l’unité spéciale de soins aux nouveau-nés (SNCU) de l’hôpital pour enfants Kamla Nehru à Bhopal, dans le Madhya Pradesh. Le gouvernement de l’État a ordonné une enquête de haut niveau sur l’incident.

Le ministre de l’Éducation médicale, Vishwas Sarang, a déclaré qu’un court-circuit avait peut-être causé l’incendie et a qualifié la situation à l’intérieur du service de « très effrayante ».

« Quatre enfants sont morts dans l’incendie qui s’est déclaré dans le service de l’unité spéciale de soins aux nouveau-nés (SNCU) probablement à cause d’un court-circuit. Nous avons atteint l’endroit avec d’autres peu de temps après avoir obtenu des informations sur l’incident. Il faisait noir à l’intérieur de la salle. Nous avons transféré les enfants dans la salle adjacente », a déclaré Sarang.

Le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan a annoncé une ex gratia de Rs 4 lakh chacun pour les membres de la famille des victimes, a-t-il ajouté.

Selon un responsable, l’incendie a commencé au troisième étage de l’hôpital, qui abrite l’unité de soins intensifs. L’incendie s’est déclaré vers 21 heures et une dizaine de pompiers ont été dépêchés sur place pour éteindre les flammes, a déclaré Juber Khan, responsable de la caserne des pompiers de Fatehgarh.

Au total, 40 enfants ont été admis au SNCU. Parmi eux, 36 suivaient un traitement dans différents services.

Dans un tweet en hindi, Chouhan a déclaré que l’opération de sauvetage avait été rapide et que l’incendie était désormais sous contrôle. « Une sonde de haut niveau a été ordonnée sur l’incident. L’enquête sera menée par l’ACS (secrétaire en chef supplémentaire), la santé et l’éducation médicale, Mohammad Suleiman », a déclaré le ministre en chef.

Des parents inquiets ont été vus courir à la recherche de leurs enfants. Des membres de la famille en colère de certains nourrissons ont affirmé qu’au lieu de sauver les enfants, le personnel de l’hôpital s’était enfui.

#MISE À JOUR | « Nous n’avons aucune information sur nos enfants, cela fait 3-4 heures », affirment des parents qui attendent devant l’hôpital de Kamla Nehru. pic.twitter.com/kC62YMKR09 – ANI (@ANI) 8 novembre 2021

Alors qu’un parent cherchait son enfant, d’autres se sont précipités hors de l’hôpital avec leurs enfants, ont déclaré des témoins oculaires. Une femme qui se trouvait à l’intérieur de l’hôpital a déclaré que le service était enveloppé de fumée.

L’hôpital pour enfants Kamla Nehru fait partie de l’hôpital Hamidia, l’un des plus grands établissements médicaux publics de l’État. L’ancien ministre en chef et chef de l’opposition Kamal Nath a qualifié l’incident de « très douloureux » et a exigé des mesures sévères contre les responsables. Dans un tweet, le président du BJP, Vishnu Dutt Sharma, a également exprimé son chagrin face à l’incident. Il a dit qu’il priait pour le prompt rétablissement des blessés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.