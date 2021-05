Madison Avenue Block Party prévue pour jeudi – WWD

Les fondatrices se réunissent pour la première Madison Avenue Block Party au profit du Central Park Conservancy Women’s Committee et Win, le plus grand fournisseur d’abris et de logements supervisés pour les familles sans-abri à New York.

Le jeudi de 15 h à 18 h, tous les magasins participants auront des activations en magasin, y compris des visites de designers, ainsi que des rafraîchissements. Dix pour cent des recettes des magasins participants reviendront à ces deux organisations (5% des recettes de l’événement à chacune).

Le Comité des femmes est une communauté de philanthropes de Central Park qui ont la passion de s’assurer que Central Park reste propre, beau, gratuit et ouvert à tous, tous les jours. Certains de leurs succès ont inclus la collecte de fonds pour la reconstruction du Charles A. Dana Discovery Centre, la rénovation à deux reprises du Safari Playground, la recréation des urnes de Bow Bridge et la future restauration du Conservatory Garden.

Au cours de la dernière année, Win a servi près de 9 200 sans-abri, dont plus de 5 000 enfants, et a aidé plus de 700 familles à quitter les refuges pour devenir leur propre foyer.

Les restaurants et magasins locaux participants sont Alice + Olivia de Stacey Bendet, Bandier, Ever After, Farinella, Jenni Kayne, La Ligne, LoveShackFancy, Madison Apothecary, The Westside, Veronica Beard et Lingua Franca.

Des rafraîchissements sont fournis par William Greenberg Desserts et Summer Somewhere Wines.

