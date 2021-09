Madison Avenue devient chien amical – WWD

“Avec plus de 60 boutiques phares proposant du shopping avec votre chien, cet événement représente une étape importante pour faire de New York une ville accueillante pour les chiens”, a déclaré Matthew Bauer, président de Madison Avenue BID. “En visitant les magasins de Madison Avenue, les propriétaires de chiens et les fans de chiens rencontreront non seulement des experts vétérinaires et des soins canins, mais auront également la possibilité de faire dessiner ou photographier leur chien.”

Parmi les marques participantes figurent Giorgio Armani, Chopard, Mark Cross, The House of Creed, Hermès, Wolford, Lafayette 148, Apple, Baccarat, La Maison Du Chocolat, Longchamps, Package et Tod’s.

Bauer a déclaré que l’événement canin fait partie de la stratégie du BID “Welcome Back Saturdays” consistant à programmer différents types d’événements le long de Madison Avenue pour soutenir les entreprises là-bas.