Madison Brengle l’emporte sur María Camila Osorio Serrano

31/05/2021 à 13h00 CEST

L’Américain Madison, numéro 84 de la WTA, a donné la surprise en s’imposant par 7-5 et 6-4 en une heure et vingt-deux minutes pour Maria Camila Osorio Serrano, Joueur de tennis colombien, numéro 98 de la WTA, lors de la soixante-quatrième finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur dans les 30 dernières années de la compétition.

Pendant le match, la joueuse de tennis américaine a réussi à casser le service 8 fois à son adversaire, au premier service elle a été efficace à 73%, a commis 5 doubles fautes et a obtenu 47% des points de service. Quant à la joueuse de tennis colombienne, elle a réussi à casser le service de sa rivale 6 fois et ses données d’efficacité sont de 68%, 10 doubles fautes et 40% de points obtenus au service.

L’Américain sera mesuré dans la trentième finale du tournoi avec le vainqueur du match dans lequel le joueur canadien affrontera Bianca Vanessa Andreescu et le joueur de tennis slovène Tamara zidansek.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Fem. Il se déroule sur terre battue extérieure et un total de 238 joueurs affrontent leurs visages. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi lesquels sont classés directement, les vainqueurs des phases préalables au championnat et les invités. De plus, elle est célébrée entre le 24 mai et le 12 juin à リ.