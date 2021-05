Madison Cawthorn défend de ne pas voter sur les “ projets de loi démocratiques sur les ordures ” pour pouvoir passer sa lune de miel à Dubaï ⋆ .

Malgré le fait qu’aucun membre de ce personnel n’a jamais servi au Congrès, nous sommes certains que chaque membre du Congrès a manqué un temps précieux loin de sa famille en raison de ses fonctions gouvernementales. Demandez à n’importe quel médecin de travailler toute la nuit avec un patient instable ou à n’importe quel avocat avec un nouveau dossier commandé dans les 48 heures, les enseignants notant des papiers la nuit… des écrivains, encore en train d’écrire… et ainsi de suite. De plus, laissez Madison Cawthorne exprimer son excuse ridicule d’une manière encore plus effrayante. À tort ou à raison, le «service» ou le «service» de votre conjoint a des connotations qui, eh bien, ne peuvent justifier l’absence de travail. Cela s’appelle l’âge adulte.

Alors peut-être que c’est pour ça que Madison a tant de mal. Il y a peu de preuves pour indiquer qu’il a encore atteint ce stade de «l’âge adulte» dans la vie. De Business Insider:

La représentante du GOP, Madison Cawthorn, a déclaré que son «service en tant que mari» l’avait empêché de participer à plus d’une douzaine de votes au Congrès en avril et a décrit tous les votes manqués comme des «déchets démocrates» lors d’une interview sur le programme conservateur «Real America’s Voice News».

Les données collectées par le cabinet d’analyse législative Quorum et rapportées par Axios ont révélé que Cawthorn avait raté le pourcentage de votes le plus élevé – 16,2% – de tous les étudiants de première année. membre lors du 117e Congrès. Les cinq premiers étudiants de première année à manquer le plus de votes sont tous des républicains.

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

«À cela, je ris vraiment. Cela montre ce que les démocrates pensent de la famille nucléaire en Amérique en ce moment. Je faisais la seule chose que je trouve plus importante que mon service au Congrès, et c’est mon service en tant que mari », a déclaré Cawthorn à l’animateur David Brody, interrogé sur les rapports d’Axios sur ses votes manqués.

Cawthorn a déclaré qu ‘«ils avaient accumulé les votes» la semaine où il était parti pour sa lune de miel après avoir épousé sa femme, Cristina Bayardelle, dans son État d’origine, la Caroline du Nord, début avril, ce qui lui a fait perdre 15 voix.

Déchargons-nous tous un peu sur Madison, d’accord? Les démocrates essayaient et tentent d’obtenir des votes pour que le pays continue de passer par le COVID, un salaire minimum et des infrastructures. Veiller à ce que les vaccins soient distribués au besoin aide d’autres personnes à rester en mesure de «servir» leur conjoint. De plus, peut-être que si des gens comme Cawthorne n’avaient pas conçu le 6 janvier, le calendrier ne serait pas aussi intimidant? Et enfin, peut-être que Cawthorne était censé être assez adulte pour planifier sa lune de miel pendant l’une des longues pauses dans les sessions que le Congrès prend tous les quelques mois et tout au long de l’été.

Nous obtenons ce qu’il «voulait dire» ou ce qu’il aurait pu dire. Mais avec Madison, on ne peut pas exclure qu’il voulait ressembler au grand homme devant servir la petite femme.

Jésus, ces gens.

Madison Cawthorn explique que la raison pour laquelle il a raté le plus grand nombre de votes de tout nouveau membre du Congrès est qu’il faisait son «service en tant que mari», et les factures étaient de toute façon des «déchets démocrates», alors il «préfère passer du temps avec ma belle femme »que de voter pour eux. pic.twitter.com/aREjH5ZAgR – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 21 mai 2021

****

paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak