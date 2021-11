Madison Cawthorn dit que si le GOP remporte la majorité, ils auditeront les 50 États et remettront Trump dans le WH

Madison Cawthorne est confuse, mais là encore, toute la base du parti républicain l’est aussi. En effet, comme nous le verrons d’après les tweets, Madison Cawthorne est la base, il symbolise la base, c’est là qu’ils sont.

Lors d’une apparition dans Dieu seul sait où, quelque part en Caroline du Nord (un État beaucoup trop beau pour que quelqu’un comme Madison Cawthorne le représente), Cawthorne dit à la foule que quiconque dit que Donald Trump a perdu les élections de 2020, « Je vous garantis qu’ils sont Te mentir. Nous allons auditer les 50 États.

Intéressant parce que tous les audits que nous avons vus jusqu’à présent ont montré qu’ils ont surcompté les votes pour Trump, d’un tout petit nombre, deux à trois voix, donc des élections très précises, mais ont quand même surcompté le vote de Trump. Peut-être qu’ils sélectionnent simplement les mauvaises zones urbaines de l’Arizona ou de l’Idaho (deux États que nous connaissons qui ont eu des audits.)

Il s’agit bien moins d’audits que de ne plus jamais permettre à un démocrate d’avoir une victoire légitime. Cela fait partie du livre de cuisine autoritaire. Pendant ce temps, un républicain a bouleversé le gouverneur de Virginie et personne n’a prétendu qu’il était truqué.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Cawthorne a également promis que s’ils obtenaient la majorité, ils accuseraient le Dr Fauci. Il a omis quelques éléments clés que nous aimerions connaître. Tout d’abord, de quel crime envisagent-ils d’accuser Fauci ? Deuxièmement, comment vont-ils procéder exactement en tant que Chambre des représentants ? Ce site croit honnêtement qu’il pense qu’ils peuvent le faire.

Après tout, il vient de voir les démocrates accuser Bannon et Meadows de crimes ! Ce n’est pas vrai, bien sûr, ces accusations d’outrage ont été renvoyées au MJ, le MJ est le département qui accuse les crimes.

Quoi qu’il en soit, voici Madison, expliquant exactement ce qu’ils prévoient de faire avec leur majorité :

Oui, il est ignorant. Et oui, c’est un imposteur. Mais il est exactement là où se trouve la base du GOP. J’ai des nouvelles de la base tous les jours. C’est la base qui parle.👇 https://t.co/jNqtFER9at – Joe Walsh (@WalshFreedom) 16 novembre 2021

Et quelques commentaires :

Et cela signifie qu’il ne sert à rien de s’engager avec la base du GOP, car ils ont perdu la tête. Il ne s’agit pas de déficits, de CRT, de liberté religieuse ou de quoi que ce soit d’autre que de l’ennui et des griefs personnels. Tout ce que vous pouvez faire est de les surpasser. C’est juste une question de quelle coalition se présente. https://t.co/jx7CM0OdgN – Tom Nichols (@RadioFreeTom) 16 novembre 2021

Vérité.

****

[email protected] et sur Substack Beaucoup de bruit pour tout