Madison LeCroy de Southern Charm réfléchit à ces rumeurs après le recouplage de J.Lo et Ben Affleck

Il semble que tout le monde et leur mère soient captivés par la romance ravivée entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. Ils ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises, pour le plus grand plaisir des anciens fans de Bennifer, collègues et amis proches. Quelqu’un d’autre a également des réflexions sur le recouplage – nul autre que Madison LeCroy de Southern Charm, qui a été accusée d’avoir triché avec l’ex-fiancé de JLo, A-Rod, plus tôt cette année. La star de télé-réalité a parlé assez franchement de Bennifer 2.0 et de la façon dont cela peut ou non avoir à voir avec elle et ces rumeurs A-Rod.