Madison LeCroy parle de Jennifer Lopez et Ben Affleck

. Une femme apparentée à Alex Rodríguez envoie un message à Jennifer Lopez

Madison LeCroy a fait un commentaire effronté sur les rumeurs selon lesquelles elle serait à blâmer pour la rupture d’Alex Rodriguez et de Jennifer Lopez, plaisantant en disant qu’elle avait plus à dire.

La séparation de Rodríguez et López dans les gros titres a généré des retrouvailles romantiques pour la chanteuse et son ex-petit ami Ben Affleck, avec qui elle s’était fiancée en 2002.

Lopez et Affleck ont ​​été photographiés en train de s’embrasser au restaurant Nobu de Malibu ce week-end, plus de 15 ans après leur séparation, a rapporté Page Six.

Maintenant, LeCroy s’attribue le mérite de la renaissance de la relation de célébrité, au milieu des accusations selon lesquelles elle était “l’autre femme” qui a conduit à la rupture de López et Rodríguez plus tôt cette année.

“Je ne dis rien”, a déclaré LeCroy à US Weekly à propos de la réunion “Benifer”.

La star de “Southern Charm” a précisé qu’elle n’avait jamais eu de relation avec Rodríguez alors qu’il était fiancé à López.

« Je veux dire, je vais être honnête avec toi. Je n’avais rien à voir avec la raison pour laquelle ils se sont séparés (J.Lo et A-ROD), et je pense que tout le monde le sait », a déclaré le mannequin au magasin. “Et si vous ne le savez pas, alors c’est ridicule, soyons honnêtes.”

LeCroy a également promis de partager sa version de l’histoire s’il revenait pour une autre saison de “Southern Charm”.

“Je suis heureux de raconter mon histoire”, a déclaré la star de Bravo. « Si vous me posez les questions, oui, je dirai la vérité. Je dirai ceci : la raison pour laquelle cela ne me dérange pas, c’est parce que je suis innocent dans ce sens. »

LeCroy était bouleversée lorsqu’elle a été accusée d’avoir rompu les fiançailles de Rodríguez

Des rumeurs sur la relation présumée de LeCroy avec le joueur à la retraite des Yankees de New York ont ​​circulé pour la première fois lors des retrouvailles de la saison 7 de “Southern Charm”, lorsque sa co-star, Craig Conover, l’a accusée de “voler dans le monde entier. pays “et de coucher avec” marié hommes, anciens joueurs de la MLB. »

Conover a affirmé plus tard que LeCroy s’était envolé pour Miami pour se connecter avec un ancien joueur de premier plan de la MLB, selon Entertainment Tonight. Il l’a également qualifiée de “démolisseur de maison”.

L’ex de LeCroy, Austen Kroll, l’a également accusée de faire face à un athlète célèbre “tout le temps”. Peu de temps après, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles l’homme mystérieux était Rodriguez, qui avait “aimé” les publications Instagram de LeCroy à la même époque.

Dans une déclaration à Page Six, LeCroy a admis avoir communiqué avec Rodriguez, mais a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas de liaison avec lui.

“Il n’a jamais physiquement trompé sa fiancée avec moi”, a déclaré la star de “Southern Charm”. « Je ne veux rien de mal pour ta famille ou la mienne. Nous sommes définitivement innocents là-dedans. »

Mais une source a déclaré à Page Six que “le scandale Madison LeCroy” était la raison pour laquelle Lopez avait mis fin à ses fiançailles avec Rodriguez, car elle était “vraiment embarrassée”.

Plus tard, un autre initié a déclaré au Sun que LeCroy était contrarié que Rodriguez “n’ait jamais reconnu” son rôle dans leur relation avant de se séparer de sa célèbre fiancée. LeCroy aurait également été “choquée” par la rupture du couple de célébrités, même si elle savait qu'”Alex avait des problèmes avec Jennifer”.

“Elle est furieuse qu’Alex n’ait jamais reconnu son rôle dans la communication qu’ils ont eue et a essayé de faire croire qu’il ne la connaissait pas”, a ajouté la source, notant que Rodriguez avait même demandé à LeCroy de signer un accord de confidentialité lorsqu’ils ont commencé à “parler”. “

La source a ajouté que LeCroy était ” bouleversée ” et avait ” de l’anxiété ” au sujet des ” implications ” que l’histoire aurait sur sa vie.

LeCroy est récemment devenu officiel sur Instagram avec un nouveau petit ami

Alors que Lopez est de retour dans les bras d’Affleck, LeCroy a également retrouvé la romance dans les mois qui ont suivi le drame de Rodriguez. La jeune femme de 30 ans a récemment partagé des photos d’elle posant avec un homme mystérieux et a sous-titré le message disant aux fans qu’elle était “folle de joie”.

LeCroy a également déclaré à Us Weekly qu’elle avait rencontré son nouvel homme dans un bar alors qu’elle se rendait à Scottsdale, en Arizona, pour un enterrement de vie de jeune fille.

“Il était là pour la fête d’anniversaire d’un ami”, a déclaré LeCroy. «Je ne le connaissais pas pour le moment, mais il est entré dans ce bar et nous nous sommes immédiatement regardés de l’autre côté de la pièce. C’était comme instantané. Et je veux dire que vous ne pouvez vraiment pas l’ignorer. … C’est absolument impressionnant ».

Elle a ajouté que son homme, dont elle n’a pas rendu le nom public, l’a approchée au bar et lui a dit qu’il avait besoin de son numéro car il devait “la revoir”.

