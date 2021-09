Madison Pettis: Que regarder si vous aimez l’actrice He’s All That

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Dans la comédie romantique originale de Netflix He’s All That – un remake de She’s All That de 1999, qui était déjà une mise à jour moderne de My Fair Lady de 1964 – Addison Rae joue un adolescent influenceur des médias sociaux qui accepte un pari pour devenir le moins populaire mec de son école (Tanner Buchanan) en roi du bal. Madison Pettis joue celle à qui l’on propose le pari, que vous reconnaîtrez peut-être dans des émissions de télévision comme The Fosters ou dans son rôle de voix récurrent dans Phineas et Ferb, mais ne vous souvenez peut-être pas que sa carrière d’actrice remonte toujours plus loin.

Pour vous aider éventuellement à vous rafraîchir la mémoire, voici un aperçu de certains des rôles les plus remarquables de la filmographie de l’actrice et mannequin de 23 ans jusqu’à présent, à commencer par ses débuts au cinéma aux côtés de l’une des plus grandes stars d’Hollywood.