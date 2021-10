Madison Prewett partage un regard honnête sur la vie après le baccalauréat

Nous avons interviewé Madison Prewett parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent de la propre gamme de produits de la célébrité. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Madison pré-mouillé n’est pas votre candidat typique de The Bachelor.

Avant d’accepter de participer à la saison 24 de l’émission de télé-réalité d’ABC avec le plomb Pierre Weber en 2020, la résidente de l’Alabama a récemment obtenu son diplôme de l’école du séminaire et espérait devenir l’épouse d’un pasteur.

« C’était ce que j’avais imaginé pour ma vie », a partagé Madison en exclusivité avec E! Nouvelles. « Et donc, participer à l’émission ne correspondait pas vraiment aux plans ou aux objectifs et vraiment juste à la boîte dans laquelle j’avais mis ma vie et moi-même et la boîte dans laquelle d’autres personnes m’avaient mis. »

Bien qu’il y ait eu des hésitations et même des critiques de la part de certaines personnes autour d’elle, Madison a mis sa foi en Dieu et a accepté de s’inscrire à l’émission. Alerte spoiler : elle a fait bonne impression.