Madison Square Garden Entertainment va acquérir MSG Networks

Madison Square Garden Entertainment (négocié sous le nom de MSGE sur le NYSE) a dévoilé un accord pour acquérir Madison Square Garden Networks (MSGN sur le NYSE) «dans le cadre d’une transaction entièrement en actions à taux d’échange fixe».

Il convient de noter d’emblée que Madison Square Garden Entertainment, qui a commencé ses activités en tant que société autonome en avril dernier, gère des événements en direct au célèbre Madison Square Garden de New York ainsi qu’au Beacon Theatre de Manhattan, au Chicago Theatre et dans d’autres lieux. MSG Networks ne doit pas être confondu avec MSG Sports, qui a changé de nom de Madison Square Garden Company en 2020 et gère des équipes sportives, notamment les New York Knicks de la NBA et les Rangers de New York de la LNH.

MSG Networks est un réseau sportif régional qui englobe les opérations médiatiques de Madison Square Garden, après avoir quitté l’entreprise proprement dite en 2015. Et comme mentionné initialement, l’entité est maintenant sur le point de former une seule entreprise avec MSG Entertainment, selon un communiqué officiel. publié ce matin par Madison Square Garden Entertainment. Selon le message d’annonce, la fusion «exonérée d’impôt» verra les actionnaires de MSG Networks recevoir 17,2% d’une action MSG Entertainment pour chaque action MSGN qu’ils possèdent.

La valorisation et le ratio d’échange de «l’accord définitif… est d’environ 4% au-dessus du ratio des cours de clôture non affectés des deux sociétés» au mercredi 10 mars, «dernier jour de bourse avant un article de presse spéculant sur une transaction potentielle », Indique le texte. Le conseil d’administration de chaque société a approuvé «à l’unanimité» le projet de fusion / rachat.

Et en ce qui concerne les avantages potentiels associés à l’acquisition, les hauts responsables notent dans le communiqué que «la société issue du regroupement aurait une position de liquidité plus forte pour soutenir ses activités de divertissement en direct», en plus de se vanter éventuellement d’une «flexibilité financière accrue pour financer initiatives de croissance actuelles. »

Après la fusion, MSG Entertainment s’attend également à être en mesure de capitaliser sur les possibilités de gains «liées à l’expansion potentielle des jeux sportifs légalisés sur son marché». Sur le plan purement financier, le communiqué mentionne les «économies fiscales significatives» que le rachat pourrait introduire, soulignant que les mesures de verrouillage en 2020 ont contribué à faire souffrir MSG Entertainment «d’une perte d’exploitation nette (NOL) fédérale d’environ 250 millions de dollars».

Enfin, l’accord «est soumis à l’approbation de la majorité des droits de vote combinés des actions en circulation», bien que la famille Dolan possède environ 71% des droits de vote de MSG Entertainment (et MSG Sports). La transaction sera également «soumise aux conditions de clôture habituelles» et devrait se terminer au troisième trimestre de 2021, date à laquelle «un administrateur actuel de MSG Networks» sera élu par les actionnaires de classe A de MSG Entertainment pour siéger en tant qu’administrateur de ce dernier. entité.

Pendant les heures de trading d’aujourd’hui, l’action MSG Entertainment a chuté de 9,87%, pour une valeur de clôture de 84,67 $ par action. Les actions de MSG Networks ont chuté de 7,54% par rapport à jeudi et se sont reposées à 16,06 $ chacune à la fermeture du marché, tandis que les actions de MSG Sports ont chuté de 2,91%, à 177,45 $ chacune.