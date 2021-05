Madison, une école du Wisconsin réembrasse honteusement “ séparé mais égal ” ⋆ .

Une fois de plus, un lycée de Woke Madison se retrouve accusé de ségrégation raciale et son principal s’excuse.

Cette semaine, le Wisconsin Institute for Law and Liberty a envoyé une lettre au surintendant du district scolaire de Madison Metropolitan, Carlton Jenkins, mettant en garde contre les pratiques de la Madison West High School. Selon le cabinet d’avocats d’intérêt public basé à Milwaukee, la lettre de WILL fait suite à un e-mail du district scolaire invitant les familles des lycées à discuter de «toutes les brutalités et violences policières en cours».

Le courriel de l’école affirme qu’il est «très nécessaire d’avoir un espace pour que nos familles puissent discuter et traiter». Il fournit ensuite deux liens Zoom différents; l’un pour les parents «de couleur», l’autre pour les parents blancs.

«La ségrégation raciale n’est jamais bénéfique ou bénigne. Nous espérons que les dirigeants du MMSD saisiront cette occasion pour engager le district scolaire au principe de l’égalité et mettre fin immédiatement à toute ségrégation raciale », a déclaré Dan Lennington, avocat adjoint de WILL.

La directrice de West High School, Karen Boran, a présenté des excuses, déclarant que le message «ne communiquait pas notre intention d’une manière qui soutienne nos valeurs fondamentales.» Elle a ajouté que le libellé de la communication «manquait de clarté». L’intention de l’école, a déclaré Boran, était de fournir aux parents des «espaces d’affinité» pour discuter en toute sécurité de la brutalité policière contre des personnes qui ne sont pas blanches.

L’invitation de la semaine dernière marque la deuxième fois au cours de la dernière année que WILL envoie au district scolaire une lettre d’avertissement alléguant la ségrégation dans l’éducation. Madison West a organisé des «espaces de discussion virtuels» pour les étudiants et le personnel l’été dernier pour «traiter la douleur ressentie par notre communauté en ce moment» et «œuvrer pour devenir une communauté antiraciste». Il a fourni des liens pour deux appels Zoom séparés – un pour les étudiants blancs et un pour les étudiants non blancs.

«Veuillez rejoindre l’espace Zoom là où vous vous identifiez le plus», conseille un e-mail obtenu par WILL. Le but des sessions séparées mais égales était de «maximiser [students’] niveau de sûreté et de sécurité émotionnelle », selon l’e-mail.

Le cabinet d’avocats a souligné que la large classification par West du corps étudiant du lycée en «étudiants blancs» et «étudiants de couleur» ne servait qu’à aliéner les étudiants qui ne rentrent pas parfaitement dans les catégories raciales. Cette critique s’applique aux récentes sessions Zoom pour les parents.

Dans une lettre d’avertissement envoyée le 23 juillet, WILL a expliqué à Boran que la ségrégation raciale est illégale en vertu de la loi fédérale, en particulier du titre V. Elle est également interdite par la loi de l’État. Le directeur de la West High School ne s’est pas excusé publiquement pour cet incident. L’école a utilisé le même modèle de groupe d’affinité. Tim LeMonds, responsable de l’information publique du district scolaire à l’époque, a déclaré qu’aucun élève n’avait été informé du groupe auquel participer et que la fréquentation n’était pas obligatoire.

«Le MMSD s’est engagé à maintenir les étudiants au centre, et contrairement aux récits de WILL, il s’agit d’un effort pour fournir un espace sûr aux étudiants pour avoir des conversations dont ils ressentent le besoin, et non centrés sur ce que veulent les adultes», a déclaré le porte-parole en juillet. .

Le district a offert une réponse similaire aux dernières allégations de ségrégation raciale – mais cette fois, sa déclaration est accompagnée d’excuses. Il n’est pas clair, cependant, si le lycée mettra fin à sa pratique de séparer les élèves et les familles pour des conversations difficiles sur la race.

«Nous espérions que (Madison Metropolitan School District) aurait au moins pris une pause pour examiner si une telle non-conformité mettrait en péril les futures aides fédérales et d’État», a écrit Lennington dans la plus récente communication de WILL au district scolaire.

Lennington a déclaré que le cabinet d’avocats demandait au district et au directeur de West de faire appel à un «principe supérieur». Il a souligné «l’histoire douloureuse, tragique et violente de la ségrégation raciale dans le pays. La tristement célèbre doctrine «séparée mais égale» de la Cour suprême de 1896 qui approuvait la ségrégation raciale car elle reposait sur la conviction qu’elle était nécessaire pour le «confort», la «paix publique» et le «bon ordre».

Plus de deux générations plus tard, les partisans de «séparés mais égaux» ont défendu avec véhémence la ségrégation scolaire face au mouvement des droits civiques. Les ségrégationnistes ont même soutenu que la ségrégation était nécessaire pour protéger «les enfants noirs des élèves et enseignants blancs racistes», a noté Lennington dans la lettre. Il a écrit que les justifications de Madison West pour la ségrégation raciale sont «indiscernables des ségrégationnistes des années 1950».

«Dans cet e-mail de juillet 2020, Madison West a justifié la séparation des participants par race, car elle aurait fourni un ‘niveau de sûreté et de sécurité émotionnelle’, un espace pour les étudiants et le personnel pour ‘traiter la douleur ressentie par notre communauté’ et une opportunité de «Développer des plans d’action individuels et collectifs pour sécuriser nos espaces physiques et virtuels» », déclare la lettre. «Ces arguments ne sont pas différents de ceux avancés par les partisans de Jim Crow.»

Il y a près de 70 ans, la Cour suprême des États-Unis a renversé la doctrine distincte mais égale dans l’arrêt historique Brown c. Board of Education. La décision a conclu que «dans le domaine de l’éducation publique, la doctrine du« séparé mais égal »n’a pas sa place.»

Des décennies plus tard, le juge Clarence Thomas a écrit que «la Constitution ne se plie pas aux théories à la mode sur la question de savoir si le mélange racial est dans l’intérêt public. La clause d’égalité de protection prive les États de toute autorité pour utiliser la race comme facteur d’éducation. »

Bien qu’il n’y ait bien sûr rien de mal à discuter des questions raciales et des troubles sociaux, Lennington a déclaré qu’il y avait beaucoup de mal en soi à séparer les gens, ajoutant: «Les bonnes intentions déclarées du MMSD ne justifient pas des tactiques qui sont manifestement nuisibles, inconstitutionnelles et, par définition, racistes. . »