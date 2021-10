Madisson Hausburg et Ish Soto de Siesta Key sont mariés

Les étincelles volent à Siesta Key ce soir.

Madisson hausbourg, 27 et Ish soto, 48 ans, se sont mariés après avoir dit « oui » lors d’une cérémonie au coucher du soleil le 21 octobre, confirme People.

« Jamais en un million d’années je n’ai pensé que la série m’apporterait l’amour de ma vie de la manière la moins attendue ! » Madisson a déclaré à la sortie. « Je suis tellement excité de passer le reste de ma vie avec Ish. »

De nombreux membres de la distribution ont partagé un aperçu des célébrations sur les réseaux sociaux, laissant les fans espérer que le grand jour fera partie de la saison à venir. Invités dont ex Brandon Gomes séjourné à l’hôtel Seminole Hard Rock à Tampa avant le début de la cérémonie.

Quelques jours avant le mariage, Madisson a commencé à s’amuser tôt grâce à un enterrement de vie de jeune fille inoubliable. Comme on le voit sur Instagram, les invités, y compris les co-stars Kelsey Owens, Juliette Porter et Chloé Trautman apprécié une nuit de danse et même quelques strip-teaseuses.

Mis à part les fêtes, les fans de Siesta Key sont aux premières loges de la romance de Madisson et Ish depuis qu’ils ont commencé à documenter leur histoire d’amour en 2019. Malgré une différence d’âge de plus de 20 ans, le couple a conquis le cœur de leur groupe d’amis avec leur chimie et leur lien étroit.