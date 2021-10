Madness at Madison : Randle et Fournier condamnent les Celtics

Les Knicks sont toujours aussi doux et les Celtics dans le marasme. Et aucun d’eux ne fait ce que nous avons dit. À la fin, nous sommes dans le premier match de la saison et non dans le prolongement du précédent, dans lequel Madison était à nouveau le centre du monde et Boston s’est retrouvé dans le marasme et dans un projet de remodelage. Dans une rencontre qui pourrait être pour n’importe qui, les New-Yorkais ont poursuivi leur dynamique ascendante et les Verts ont ramé pour atterrir sur le rivage. Une tendance similaire à celle de l’année dernière, où certains se sont retrouvés avec des sentiments positifs et d’autres pas tellement, malgré le fait que les deux aient chuté au premier tour. Mais avec de bonnes nouvelles des deux côtés et une très grande marge de progression sur une longue saison. (le premier avec 82 matchs en trois ans) dans lequel ils auront l’opportunité de chercher la justification ou la rédemption. Selon ce qui arrive à chacun.

La rencontre a été tachycardique, épique, épique et extraordinaire. Une étonnante lettre de présentation dans la Mecque du basket, ce stade déjà plein, avec les fameux au pied du court et Spike Lee fait son truc quand il va tirer un panier avec un Dustin Hoffman beaucoup plus calme. Les rues de Manhattan et la haute société de New York s’accumulent au premier rang de quelques gradins pleins d’attirail et de divertissement, plus en attente de paraître que d’être. Mais, de la même manière que ce qui se passe au Staples Center, dans un autre grand marché comme Los Angeles, les fans des Knicks comprennent le basket-ball. Et il a vibré avec son équipe célébrant chaque triple, chaque panier et chaque action défensive. Et ils ont même réussi à faire de Tom Thibodeau, ce grand coach (le meilleur l’an dernier) Avec un style très particulier, il ressemble à un beau et séduisant défenseur du jeu.

Un quart pour chacun, un bon départ pour les Celtics contré par quelques locaux qui se sont adaptés, 11 changements de direction à la lumière, 10 nuls… le jeu avait tout et pourtant il avait aussi tout à la fin. Avec seulement 4 secondes à jouer, un affreux Jayson Tatum (20 points avec 7 sur 30 du terrain et 2 sur 15 sur 3 points, une performance ignominieuse), s’est échappé, a cédé à Dennis Schröder et il l’a donné à Marcus Smart, qui a profité d’une défense mal rétractée pour inscrire un triplé qui a forcé la première prolongation. C’était un 116-116 en quatre périodes, trop pour un Thibodeau qui n’était pas trop content du niveau défensif montré par son équipe jusque-là (les Knicks ont reçu 104,7 points l’an dernier, la meilleure défense de la NBA), mais il est pragmatique et sait que l’important est la victoire.

La première prolongation n’appartenait à personne, mais les Celtics étaient plus proches. Tatum, cette fois oui, a réussi un triple qui a égalé le duel à 128 avec 3 minutes à jouer. Les nerfs et la fatigue étaient évidents et il n’y avait plus de paniers à ce moment-là, tandis que Tatum lui-même tentait de résoudre le duel avec un tir sauté mal exécuté, en partie à cause de la défense réussie de RJ Barret. Dans la deuxième prolongation, les Celtics n’ont pas donné plus d’eux-mêmes : Tatum (qui malgré tout, est apparu à la fin), a réalisé un 2+1 qui a fait avancer les visiteurs (133-134), mais un triplé d’Evan Fournier, sur le Celtics l’année dernière, il a explosé à Madison. Un dernier panier du joueur fétiche de Thibodeau, Derrick Rose (9 points et 5 passes), a fait pencher la balance (138-134) et frustré les débuts d’Ime Udoka en tant qu’entraîneur-chef. Dans un duel frénétique plein de moments aussi brillants que poignants.

Le sourire des Knicks : Randle, joueur le plus amélioré la saison dernière, a tout fait (35 + 8 + 9) et Evan Fournier est allé à 32 points, dont 9 dans la première prolongation et le triple vainqueur, en plus d’un excellent 13 sur 25 sur objectifs de terrain. KEmba Walker, quant à lui, ne s’est pas trop fait remarquer (10 points) malgré 35 minutes de jeu, mais il s’est vengé d’une équipe avec laquelle il n’a pas tout bien fini. Et les Celtics, de leur côté, ont des raisons d’être optimistes : ils ont joué avec les deux Williams à l’intérieur et ont eu une contre-performance d’un Tatum qui va monter, mais Jaylen Brown a salué à nouveau la NBA avec une énorme performance : 46 points , 9 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions, 16 sur 30 en paniers et 8 sur 14 en triples. Udoka devra presser Brown, transformer la rencontre de Tatum en nid de poule et élargir la rotation (Juancho, Kanter, Jabari Parker, Bruno Fernando n’ont pas joué…). Et ils sont à l’arrière Josh Richardson (Schröder est vert, 5 sur 16 aux tirs) et Al Horford, pas encore disponible. Ils ont des raisons d’être optimistes, oui. Mais ils ont ce qui coûte parfois le plus cher, le premier match. Et dès que possible.