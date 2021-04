Madonna achète le manoir de The Weeknd pour 19,3 millions de dollars ⋆ .

Instagram

Le hitmaker de “ Material Girl ” a dépensé son argent pour un manoir de plus de 12500 pieds carrés de Hidden Hills, qui appartient à l’origine au crooner de “ Beauty Behind the Madness ”.

Madone a mis la main sur une propriété appartenant autrefois à Le weekend. Le hitmaker “Material Girl” a été démêlé pour avoir dépensé la somme exorbitante de 19,3 millions de dollars pour devenir le nouveau propriétaire du vaste domaine californien situé dans la communauté fermée de Hidden Hills.

The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, a d’abord inscrit sa résidence de plus de 12500 pieds carrés pour 25 millions de dollars en juin 2020. Quelques mois plus tard, le crooner «Save Your Tears» a donné à la propriété une réduction de 6 millions de dollars. Il a initialement déboursé 18,2 millions de dollars pour racheter le domaine en 2017.

Madonna elle-même aurait conclu l’affaire le vendredi 9 avril. Sa nouvelle maison comprend sept chambres, 9,5 salles de bains, un hall d’entrée avec un plafond à double hauteur et un mur de fenêtre de deux étages, un bar pour les artistes et un chef de luxe. cuisine.

Si ce n’était pas assez somptueux, le manoir se trouve sur près de trois acres de pelouses herbeuses, des coteaux estivaux et est entouré de séquoias qui donneront à la reine de la pop une intimité maximale. Une galerie automobile pour cinq voitures, une cave à vin, un studio de remise en forme, un théâtre et un terrain de basket complet ajoutent la liste des grandeurs.

En plus de ce manoir de Hidden Hills, le “Evita«Star est le propriétaire d’une immense maison de style néo-mauresque de 16 146 pieds carrés, un domaine historique de Quinta do Relogio situé à Sintra, au Portugal, à environ 20 miles à l’extérieur de Lisbonne. Elle possède également une élégante maison en brique de 6 étages à Londres ainsi qu’un appartement à Manhattan, qui est la maison la plus large parmi les propriétés de l’Upper East Side.

Propriétés mises à part, Madonna offrira à ses fans son biopic auto-réalisé. À propos du projet, la chanteuse de «La Isla Bonita» a déclaré dans un communiqué: «Je veux transmettre l’incroyable voyage que la vie m’a emmené en tant qu’artiste, musicien, danseur – un être humain, essayant de se frayer un chemin. ce monde.”

«L’objectif de ce film sera toujours la musique. La musique m’a permis de continuer et l’art m’a gardé en vie. Il y a tellement d’histoires inédites et inspirantes et qui mieux que moi pour les raconter. Il est essentiel de partager les montagnes russes de ma vie avec ma voix et ma vision », a-t-elle ajouté.