Madonna achète le manoir du Weeknd pour 19,3 millions de dollars

La reine de la pop vient de passer un accord avec l’achat de ce gigantesque manoir qui appartenait à The Weeknd.

Cela faisait presque un an que The Weeknd, de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye, avait mis la propriété sur le marché et demandait 25 millions de dollars pour cela.

Au fil du temps, le chanteur d’origine canadienne s’est rendu compte qu’il ne serait pas en mesure de le vendre s’il ne réduisait pas ses attentes, ce qui a donné à Madonna l’occasion d’obtenir un rabais important et ainsi conclure l’affaire à 19,3 millions de dollars.

Ce n’est pas la fin du monde pour The Weeknd, car il a initialement acheté la propriété en 2017 pour 18,2 millions de dollars.

La dernière acquisition de Madonna, 62 ans, est si stupéfiante qu’on n’a pas d’autre choix que de se demander pourquoi The Weeknd la laisse partir?

Nous ne le saurons sûrement jamais, mais nous vous invitons quand même à faire la visite virtuelle ci-dessous.

La propriété repose sur un immense terrain de 1,2 acre situé dans la communauté fermée de Hidden Hills, en Californie.

Il a près de 1 300 pieds carrés de surface habitable, y compris la maison principale, la maison d’hôtes, le club-house, le garage pour cinq voitures, le terrain de basket et bien plus encore.

La maison principale dispose de 7 chambres, tandis que la maison d’hôtes en compte 2, et il y a un total de 11 salles de bains dans toute la propriété.

C’est l’intérieur de l’une des chambres de la maison d’hôtes, suivi de sa cuisine, salon et salle de bain.

Le design est de style ferme moderne et ses finitions en bois blanc, en séquoia foncé et en pierre brun doré sont un thème récurrent dans toute la propriété.

L’une de ses caractéristiques extérieures les plus remarquables sont ses grandes fenêtres ornées d’élégants cadres noirs et blancs.

Votre immense cuisine n’a pas un, mais deux îles avec des comptoirs en pierre de couleur sable en cascade, des armoires en bois blanc et des appareils haut de gamme.

La salle familiale attenante comprend une cheminée, un bar avec évier et des baies vitrées qui se fondent dans les murs.

Pour un divertissement de qualité, vous disposez d’une grande salle de cinéma avec un écran de télévision et un projecteur intégrés.

Mais quand il s’agit de travailler, votre bureau est tout simplement spectaculaire, avec des étagères intégrées, une cheminée et une vue sur le terrain.

Une autre de ses caractéristiques frappantes est sa cave à vin chauffée et son garage, tous deux dotés d’un spectaculaire système d’éclairage LED.

Au dernier étage se trouvent les chambres.

Son immense chambre principale aura une terrasse donnant sur la piscine et un mini-salon avec cheminée intégrée et télévision.

Le dressing est surdimensionné et possède des portes en verre pour protéger tous les articles, tandis que sa salle de bain comprend des lavabos doubles, plusieurs douches, de la vapeur et une baignoire séparée.

Pour rester en forme, il y a plusieurs espaces pour faire de l’exercice, comme sa salle de sport et sa salle de yoga, ceci sans compter la piscine et le terrain de basket.

Qui a besoin de partir en vacances avec un jardin et une piscine comme celui-ci?

Il présente un design moderne à l’infini et un jacuzzi au centre.

La communauté de Hidden Hills est proche de Calabasas et de la côte de Malibu, qui abrite la plus riche et la plus célèbre de Los Angeles, où Madonna sera très proche de ses amis du divertissement.

Pour sa part, The Weeknd vit désormais dans un immense penthouse dans le bâtiment Beverly West à Westwood, l’un des bâtiments les plus chers et les plus exclusifs de Los Angeles.