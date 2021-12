Madonna appelle Tory Lanez et revendique l’utilisation illégale de sa chanson « Into The Groove »

Madone est en train de bousculer Tory Lanez … elle dit qu’il utilise une de ses chansons célèbres sans sa permission, et c’est illégal !

Madonna a appelé le rappeur sur Instagram, laissant un commentaire sur l’un de ses récents messages et affirmant « l’utilisation illégale » de sa chanson « Into The Groove ».

On dirait que Madonna a même glissé ses messages directs pour le réprimander … elle exige qu’il lise ses messages.

La chanson en question ici est la chanson récente de Tory, « Pluto’s Last Comet »… et il en fait la promotion sur ses réseaux sociaux… mais Madonna n’est clairement pas une fan. Elle pense que la chanson – en particulier le début instrumental – est une arnaque de son travail précédent.

Comme vous le savez… Tory s’est récemment attiré des tonnes d’ennuis, principalement avec son Megan toi étalon cas de tir.

Comme nous l’avons signalé, un flic a pris la parole plus tôt ce mois-ci et a affirmé TL a crié « Danse salope, danse ! » tout en tirant des coups de feu au sol près des pieds de Megan, la blessant par la suite.

TMZ a brisé l’histoire … un acteur de « Love & Hip Hop: Miami » a affirmé en mai qu’il avait besoin de soins médicaux après Tory l’aurait attaqué dans une boîte de nuit.

Maintenant, Madonna conteste Tory … bien qu’il ne soit pas clair si elle se prépare à engager une action en justice.

