Madonna célèbre l’anniversaire de ses filles jumelles avec des photos inédites

Madoneles dernières photos de filles jumelles, Stella et Estère, vous demanderez-vous – où est la fête?

Les deux filles, que la chanteuse a adoptées du Malawi en 2017, ont fêté leur 9e anniversaire le mardi 24 août. Et en l’honneur du grand jour, Madonna a partagé des photos inédites des deux sur Instagram. “Joyeux anniversaire Stella et Estere !!!!” elle a sous-titré le message mignon, suivi de quelques emojis de célébration. “2 Beautiful Souls … qui n’apportent que de la joie à tous ceux qu’ils rencontrent. Tellement reconnaissant de les avoir dans ma vie.”

La série de jolies photos comprend des photos des jumeaux pendant leur jeunesse dans des tenues assorties, avec quelques clichés les montrant également portant des couronnes de fleurs identiques. De plus, deux des photos montrent les jumeaux côte à côte avec Madonna, la dernière étant apparemment prise lors de sa dernière fête d’anniversaire.

Stella et Estere sont les plus jeunes des six enfants de la chanteuse “Hung Up”. Comme les lecteurs s’en souviendront, elle est aussi maman de Lourdes, 24, Rocco, vingt-et-un, David, 15 et Pitié, quinze.