Madonna dénonce Tory Lanez pour une infraction présumée « Into the Groove »

Madonna a émis un avertissement juridique ferme à Tory Lanez pour avoir prétendument enfreint sa chanson « Into the Groove » (1985) dans « Pluto’s Last Comet », le huitième morceau de son nouvel effort Alone At Prom.

Madonna, 63 ans, a visé la prétendue violation du droit d’auteur de Tory Lanez sur Instagram, commentant une publication de la femme de 29 ans. Comme on pouvait s’y attendre, toutes sortes de fans de Lanez et de purs et durs de Madonna se sont depuis affrontés dans la section des commentaires, ce qui rend relativement difficile de trouver les remarques qui ont suscité la controverse.

Cependant, après avoir parcouru un nombre substantiel de ces réponses passionnées, on finira par tomber sur la déclaration qui a causé le différend. « Lisez vos messages pour l’utilisation illégale de ma chanson, entrez dans le groove! » Madonna a écrit, bien que, comme mentionné au début, le titre officiel du morceau de 1985 soit « Into the Groove ».

Tory Lanez – dont la mise en accusation pour le meurtre présumé de Megan Thee Stallion est prévu pour le mois prochain – a sorti « Pluto’s Last Comet » il y a un peu plus de deux semaines. La chanson apparemment inspirée des années 80 est sensiblement similaire à « Into the Groove » de près de 37 ans de Madonna, affirment plusieurs fans dans la section des commentaires YouTube de la vidéo – d’autres identifient encore un chevauchement stylistique perçu avec le célèbre « Never Gonna » de Rick Astley sur Internet. Abandonnez-vous » (1987).

Au moment de la rédaction de cet article, le commentaire de Madonna avait recueilli plus de 3 000 likes et plus de 500 réponses, et l’artiste née à Bay City, dans le Michigan – qui a vendu son catalogue enregistré à Warner Music Group en août – ne semblait pas avoir perçu un procès connexe contre Tory Lanez.

Et le rappeur canadien, pour sa part, n’a pas répondu au commentaire Instagram de Madonna ni abordé la question avec un autre message sur les réseaux sociaux. Il convient de mentionner à cet égard que Alone At Prom marque le deuxième album indépendant de Tory Lanez, pour l’artiste sorti Daystar via son One Umbrella Records en septembre 2020, après avoir quitté Interscope Records d’Universal Music.

Plus généralement, 2021 a apporté plusieurs autres allégations de violation du droit d’auteur dans l’industrie de la musique – ainsi que l’ajout discret d’auteurs-compositeurs aux morceaux populaires d’Olivia Rodrigo.

Nickelback, par exemple, a été nommé dans une action en contrefaçon contre « Rockstar » (2005), tandis que The Weeknd fait face à une plainte centrée sur « Call Out My Name » (2018). Chris Brown, Ed Sheeran et Halsey et Childish Gambino font partie des nombreux autres artistes qui repoussent les actions en contrefaçon.

Mais 2021 a également mis fin aux batailles juridiques en matière de droit d’auteur entre Tracy Chapman et Nicki Minaj ainsi qu’Ariana Grande et un certain Josh Stone.