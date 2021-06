Madonna donne le coup d’envoi du week-end de la fierté à la salle Boom Boom – WWD

Quand Madonna vous dit que « c’est la première fois que je vais à une soirée f-king avec des gens », vous savez que vous êtes parti pour une nuit.

Il y a des moments où le retour de New York nous frappe, et puis il y a Madonna, rien que du mesh et du cuir, en vogue au sommet du bar de la Boom Boom Room après 1 heure du matin pour marquer le début du week-end de la fierté à New York.

La fête, officiellement appelée Pride x Boom (il semble que le Top of the Standard adopte à nouveau le nom Boom Boom Room ?) -va. Des centaines de personnes se sont alignées devant l’hôtel dès le début, ne faisant qu’enfler au fur et à mesure que la nuit avançait.

En théorie, l’apparition de Madonna était une surprise – bien qu’elle ait fortement fait allusion à sa performance sur ses réseaux sociaux, et qu’elle débutait en même temps son installation d’art multimédia en trois parties à Times Square, et le bruit s’était clairement répandu qu’elle honorerait Les New-Yorkais en chair et en os. Presque tout le monde a du mal à s’y retrouver : on a entendu le publiciste de Christian Siriano crier « J’ai Christian ! au videur, supplications qui sont tombées dans l’oreille d’un sourd. Siriano s’est alors engagé dans une petite crise de ne pas entrer, ce qui a suscité quelques moqueries d’un invité qui a noté que les créateurs de Proenza Schouler attendaient également à l’extérieur – et a choisi le moment pour prêter allégeance à Proenza.

Les trois créateurs finiraient par faire partie de la fête, tout comme Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard ; Andy Cohen ; Anderson Cooper ; Lance Basse; Bowen Yang ; Hari Nef ; Inde Moore ; Prabal Gurung ; Telfar Clemens ; Adam Lambert; Christopher John Rogers, et plus encore.

Vers 1h30 du matin, une série de danseurs ont sauté sur le bar et ont commencé à faire du vogue, prenant leur pose finale comme introduction à Madonna elle-même. Vêtue d’une perruque bleue et d’un ensemble en cuir Hood by Air qui disait “Not My President” au dos (vraisemblablement un message pour l’administration précédente), Madonna a interprété “Hung Up” et “I Don’t Search I Find” avant reprendre son souffle.

“Cela fait des années que je n’ai pas dansé comme ça”, a-t-elle dit, avant de prendre une gorgée de champagne de la bouteille et de la recracher sur le bar sous elle.

Elle a ensuite appelé l’acteur Zachary Quinto pour un peu de bien, demandant à la foule “de faire une petite pause dans votre boisson et votre danse égoïstes” pour faire attention, alors qu’ils vendaient aux enchères un ensemble de Polaroids encadrés et signés par le icône de la musique, recueillant plus de 100 000 $ pour les organisations caritatives LGBTQ Ali Forney Center et Haus of Us.

“Je veux juste dire aussi que pour ne pas célébrer la Fierté avec [people] aurait été une tragédie pour moi », a déclaré Madonna au public, citant New York comme une « force énergétique » qu’elle devait remercier pour la soirée.

C’était plein à craquer à l’intérieur de l’espace, mais la foule n’aurait pas pu être plus heureuse d’être en sueur et s’écraser les unes contre les autres – ce que Madonna a souligné.

« Êtes-vous chaud les gars? Parce que si vous ne pouvez pas supporter la chaleur, sortez de la cuisine », a-t-elle dit à la foule, à sa grande joie. « Personne n’a dit que ça allait être sympa et cool, n’est-ce pas ? Si vous venez voir la reine, préparez-vous à vous brûler.