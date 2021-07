Madonna envoie un puissant message de soutien à Britney Spears

in

Une source citée par Heat Magazine a déclaré que ces amis et d’autres célèbres amis de Britney Spears cherchaient différentes manières de l’aider. “Britney a beaucoup d’amis célèbres et ils sont désespérés pour aider. Ils proposent tous d’aider et sont en contact, ils offrent les conseils qu’ils peuvent. Ils ont également proposé de créer un fonds légal pour elle. »

Auparavant, Christina Aguilera a défendu Britney Spears. C’est via ses réseaux sociaux, que la chanteuse a pris position sur l’affaire et a évoqué la procédure judiciaire que son collègue est en train de suivre contre son père, Jamie Spears, qui a maintenu sa tutelle légale pendant plus de 13 ans.

Ces derniers jours, j’ai pensé à Britney et à tout ce qu’elle traverse. Il est inacceptable qu’une femme, ou un être humain, désireux de contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre la vie qu’il souhaite. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3 -Christina Aguilera (@xtina) 29 juin 2021

“Ces derniers jours, j’ai pensé à Britney et à tout ce qui se passe”, a écrit lundi Aguilera dans un fil Twitter. “Il est inacceptable qu’une femme, ou un être humain, qui souhaite contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre sa vie comme elle le souhaite.”

“Chaque femme devrait avoir droit à son propre corps, à son propre système reproducteur, à sa propre vie privée, à son propre espace, à sa propre guérison et à son propre bonheur”, a déclaré l’artiste en référence aux déclarations de Spears où, dans sa déclaration au Le juge qui s’occupe de son dossier, a expliqué qu’elle est obligée d’utiliser un stérilet pour qu’elle n’ait pas d’enfants.