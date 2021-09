Madonna et ses fesses aux MTV VMA 2021. La reine de la pop a ouvert les MTV Video Music Awards de cette année, montrant fièrement son nouveau derrière et rappelant à tout le monde qu’elle était là depuis le début.

Le chanteur de 63 ans a présenté le VMA MTV 2021 et s’est assuré que tout le monde savait qu’il était toujours là. Variety rapporte que dans le segment d’ouverture, la Legenda del Pop parle de leur arrivée à New York :

“J’ai dit au chauffeur de taxi de m’emmener au centre de tout” – dit Madonna en voix off dans un taxi pour Time Square. “Je suis venu à New York avec rien de plus de 35 $ et une paire de chaussures de danse… J’avais 19 ans et j’étais terrifié.” « Il y a quarante ans, un autre sans-abri est venu à New York dans l’espoir de créer quelque chose de révolutionnaire et une chaîne exclusivement musicale a fait ses débuts au milieu de la nuit et s’appelait MTV. Nous nous sommes rencontrés et à partir de là, ma vie a changé, la musique a changé et j’ai créé une nouvelle forme d’art. C’est pourquoi il n’y a qu’un seul endroit où être ce soir. Et ils ont dit qu’on ne tiendrait pas, mais on est toujours là, enculés !”

Madonna lui a ensuite tourné le dos et a quitté la scène, puis tout le monde sur les réseaux sociaux a commencé à parler du nouveau cul de Madonna.

Brb Madonna marchant #VMAs pic.twitter.com/AcNVO8umZ6 – Vautour (@vulture) 13 septembre 2021

Et ce n’est pas que ce soit quelque chose de nouveau parce qu’elle l’avait déjà montré auparavant. Depuis 2016 on dit qu’il l’a agrandi… Vous vous souvenez quand il chantait avec Ariana Grande ? Puis quand il s’est présenté au Stonewall et qu’ils ont dit que c’étaient des oreillers… LOL ! Et bien… Elle est contente de son derrière renouvelé et plus rond. C’était drôle quand il a dit “tout le monde a dit que nous ne durerions pas” … MTV a cessé d’être … ok, ok il y a des années.

Madonna a également révélé un nouveau teaser pour son prochain film de concert, “Madame X”, qui sera disponible en streaming sur Paramount Plus le 8 octobre. Madge est l’artiste la plus décorée des VMA, avec 20 récompenses, elle est connue pour ses performances emblématiques, y compris sa première performance aux VMA où elle a chanté “Like A Virgin” et s’est roulée par terre habillée en mariée et hé, elle a également montré ses fesses. MDR!

Peu importe! Madonna et ses fesses aux MTV VMA 2021.





du VMA 1984 en édition 2021 pic.twitter.com/XALy1f7Wuo – lucas (@lucaswiana) 13 septembre 2021

