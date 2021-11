Madonna furieuse contre Instagram car elle supprime ses photos sans son consentement. MDR! La chanteuse de 63 ans était furieuse et s’est qualifiée de sexiste et de misogyne sur Instagram pour avoir supprimé des photos risquées « sans leur consentement ».

La « Material Girl » a publié plus tôt cette semaine des photos graphiques de ses seins et de ses fesses vêtues de lingerie de style bondage sur un lit. Il a ensuite republié les images avec sa poitrine recouverte d’un cœur sur plusieurs des photos. Parallèlement à cela, elle a exprimé son agacement à l’idée que les mamelons soient sexualisés et a demandé pourquoi ceux des hommes étaient affichés sur Instagram et ceux des femmes ne l’étaient pas.

« Je republie des photos qu’Instagram a supprimées sans avertissement ni notification… » « La raison qu’ils ont donnée à mon manager de ne pas garder mon compte était qu’une partie de mon mamelon était exposée. » « C’est toujours surprenant pour moi que nous vivions dans une culture qui permet de montrer chaque millimètre du corps d’une femme, à l’exception d’un mamelon. »

La chanteuse de Madame X a alors déclaré :

« Comme si c’était la seule partie de l’anatomie d’une femme qui pouvait être sexualisée. La tétine qui nourrit le bébé ! » « Les tétons des hommes peuvent-ils être vécus comme érotiques ? !! Et que diriez-vous des fesses d’une femme qui ne sont jamais censurées nulle part. » « Je suis reconnaissant d’avoir pu maintenir ma santé mentale pendant quatre décennies de censure… de sexisme… de discrimination fondée sur l’âge et de misogynie. »

Madonna a terminé son message en déclarant :

« Parfaitement en phase avec les mensonges que nous avons été amenés à croire au sujet des pèlerins rompant paisiblement le pain avec les Indiens d’Amérique lorsqu’ils ont débarqué sur Plymouth Rock! Que Dieu bénisse l’Amérique 🇺🇸 ».

Eh bien, la nudité n’est pas autorisée sur Instagram et cela inclut les mamelons féminins, dit-il dans son règlement et les règles de la communauté. Il y a quelques exceptions telles que les photos de mères allaitant et après l’accouchement, ou liées à la santé et les actes de protestation sont autorisés (il faut lire attentivement lesquelles sont autorisées, ici j’en mentionne quelques générales). Et bien sûr, selon qui, car il y a chaque photo là-bas …

Honnêtement, il a en partie raison, ils sortent en montrant l’arrière (et l’avant) et c’est bien, mais vous pouvez voir le téton de quelqu’un et c’est comme… APPELEZ LA POLICE !!! Evidemment, c’est le contexte de l’image aussi…

Les photos de Madonna ne sont pas maternelles, elles sont clairement s… omniprésentes dans le ton, probablement les gens les ont signalées, je suppose… Ils demanderaient… qui est-ce ? MDR!

Ces photos provocantes, selon le rapport du Sun, surviennent après que Madonna a été accusée d’avoir recréé la scène de la mort de Marilyn Monroe. C’était dans un tournage pour le magazine V, on la voit allongée face contre terre sur le lit avec ses fesses exposées. Il y a aussi des pilules sur la table de chevet à côté du lit. Les fans pensent que ces photos sont une reconstitution de la mort de la célèbre actrice décédée chez elle à Brentwood, en Californie, en 1962, apparemment d’une overdose.

Ils l’ont également critiqué parce qu’il apparaît sur une autre photo posant avec quelqu’un qui lui met un couteau dans le cou… ça alors. Vous cherchez désespérément… de l’attention ? En cette ère de violence à l’égard des femmes, cela semble être une bonne idée de poser comme ça… (la deuxième photo). Et la pochette… lol ! Qui est-ce?

Du coup, Madonna furieuse contre Instagram car elle supprime ses photos sans son consentement. Dans ceux-ci, il n’a pas utilisé le filtre Kuloi … dans ses mains.