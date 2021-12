Madonna fustige les « fausses excuses » de 50 Cent après s’être moquée d’une séance photo racée

Madonna est partie à 50 Cent dans une vidéo Instagram (Photo : . ; Madonna/Instagram)

Madonna a riposté à 50 Cent après s’être moquée de ses photos Instagram racées, qualifiant ses excuses de « bulls ** t ».

La chanteuse, 63 ans, a téléchargé le mois dernier une série d’images osées sur Instagram d’elle-même posant sur un lit vêtue de lingerie et de collants en résille, tout en montrant un mamelon en quelques clichés.

Alors que les images ont fait froncer les sourcils, avec Piers Morgan réagissant à peu près comme vous vous en doutez et Kate Beckinsale utilisant les clichés pour faire une farce à sa fille, la réponse de 50 Cent a poussé Madonna à se soulever.

Le rappeur a publié une série de mèmes et de blagues sur sa séance photo sur sa page Instagram, mais après l’avoir appelé pour » faire semblant d’être son ami » et s’être ensuite moqué d’elle, il s’est excusé.

Eh bien, en quelque sorte – ce qu’il a dit, c’est qu’il « a dû blesser les sentiments de Madonna » car elle avait « déterré » une photo d’eux de 2003 pour prouver qu’ils étaient amis.

Il a poursuivi en disant qu’il espérait qu’elle accepterait ses excuses, mais a depuis supprimé le tweet.

Maintenant, Madonna, dans une nouvelle publication Instagram se présentant sous un filtre de dessin animé bizarre, a qualifié ses excuses de « bulls ** t » – mais dit qu’elle lui pardonne.

« Vous essayiez de me faire honte, vous essayiez de m’humilier », dit-elle dans la vidéo.

« Vos excuses sont fausses, ce sont des taureaux ** t et ce n’est pas valide. »

Madonna a énuméré toutes les raisons pour lesquelles elle pensait que ses excuses n’étaient pas réelles, notamment en trouvant d’autres images plus anciennes du couple ensemble où il l’appelait son amie.

Elle a poursuivi en disant que, plutôt que de s’excuser d’avoir blessé ses sentiments, 50 devraient s’excuser pour « votre comportement et vos remarques misogynes, sexistes et âgistes ».

Ses sentiments n’ont pas été blessés, dit Madonna, car elle ne l’a pas « pris personnellement ».

Madonna a déclaré qu’il n’était «pas difficile» de trouver des images d’elle et 50 ensemble prouvant qu’ils étaient amis (Photo: .)

Le chanteur de Material Girl a également fustigé les affirmations des années 50 selon lesquelles il n’avait « pas profité » de se moquer d’elle, affirmant qu’en tant que célébrité, une partie de la raison pour laquelle il publie quoi que ce soit sur les réseaux sociaux est d’en bénéficier.

« C’est à cela que servent les médias sociaux », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Vous comprenez cela, n’est-ce pas?

« Nous publions des choses sur nous-mêmes et nous utilisons Instagram et d’autres formes de médias sociaux parce que nous voulons attirer l’attention. »

Madonna a applaudi avec une vidéo filtrée sur Instagram (Photo: Madonna/Instagram)

La popstar a terminé sa diatribe en claquant 50 pour avoir partagé des mèmes qui » font honte et humilient les autres « , ajoutant » c’est foutu « .

« Vous essayez de limiter le moment où les femmes devraient pouvoir se sentir bien dans leur peau », a-t-elle accusé le rappeur.

Cependant, elle a ajouté: « Je vous pardonne et j’espère qu’un jour vous vous réveillerez et verrez un point de vue différent. »

Elle a terminé : « Je vous souhaite tout le meilleur.

La séance photo racée de la chanteuse est devenue virale, Instagram prenant initialement les photos (Photo: Instagram @madonna)

Le hitmaker Papa Don’t Preach a sous-titré son message: » Clap en retour pour 50 centimes et ses fausses excuses… J’ai été occupé, mieux vaut tard que jamais !!!

‘Avait. certaines choses que j’avais besoin de dire (sic)’.

Instagram avait initialement supprimé la séance photo coquine de Madonna, mais la chanteuse a retéléchargé les photos – avec une partie de la nudité censurée – peu de temps après.

