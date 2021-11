Madonna nomme Classic MTV Moment comme le plus mémorable de sa carrière

Madonna a connu plusieurs moments forts de sa carrière au cours de ses décennies dans la musique pop, mais elle a récemment révélé ce qu’elle pensait être l’un de ses moments les plus mémorables. Le compte Instagram vérifié de Breatheheavy a partagé un clip de Madonna à qui on a demandé ce qu’elle pensait être un moment marquant de sa carrière. « Embraser Britney Spears sur scène », a répondu Madonna.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas d’une manière ou d’une autre, Madonna a fait la une des journaux lors des MTV Video Music Awards en 2003 lorsqu’elle a embrassé Spears et Christina Aguilera pendant leur performance. Le clip emblématique présente également une coupe d’un Justin Timberlake au visage de pierre, qui avait récemment rompu avec Spears à l’époque.

Même à 63 ans, Madonna tente toujours de choquer son public. Au lieu de publier des photos d’une table décorée, de décorations de Noël ou de ce qu’elle et sa famille ont mangé pour Thanksgiving, la chanteuse de « Material Girl » a posté une série de photos à moitié nues sur son Instagram la veille de Thanksgiving qui a failli briser Internet. « Angel watch over Me », Madonna a légendé des photos d’elle portant de la lingerie, des bas résille et des talons Christian Louboutin, allongée de manière séduisante sur un lit. Elle a également posé seins nus dans certaines des images.

Madonna a ensuite republié les mêmes photos, expliquant qu’Instagram les avait supprimées à son insu. « La raison pour laquelle ils ont donné à ma direction qui ne gère pas mon compte, c’est qu’une petite partie de mon mamelon était exposée », a-t-elle écrit en légende. « C’est toujours étonnant pour moi que nous vivions dans une culture qui permet de montrer chaque centimètre du corps d’une femme sauf un mamelon. Comme si c’était la seule partie de l’anatomie d’une femme qui pouvait être sexualisée. Le mamelon qui nourrit le bébé ! Le téton d’un homme ne peut-il pas être vécu comme érotique ??!! Et qu’en est-il du cul d’une femme qui n’est jamais censuré nulle part. En remerciant d’avoir réussi à maintenir ma raison à travers quatre décennies de censure…… sexisme…… âgisme et misogynie . Parfaitement synchronisé avec les mensonges que nous avons été amenés à croire au sujet des pèlerins rompant paisiblement le pain avec les Indiens d’Amérique lorsqu’ils ont débarqué sur Plymouth Rock ! Que Dieu bénisse l’Amérique. »