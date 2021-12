Madonna obtient des excuses de 50 Cent pour se moquer des photos Instagram

50 Cent présente des excuses à Madonna.

Les deux stars se sont récemment bagarrées sur les réseaux sociaux lorsque le rappeur, 46 ans, a commenté l’une des publications Instagram de la pop star.

Fin novembre, Madonna a partagé une série d’images d’elle portant de la lingerie risquée tout en posant sur un lit. La photo finale incluse dans le message ne montrait que le derrière, les jambes et les pieds à talons hauts du chanteur sortant de sous le lit.

Selon TooFab, 50 Cent a commenté, comparant l’image à « Le Magicien d’Oz », qui présente une photo des jambes d’une sorcière portant des talons sortant de sous une maison qui lui est tombée dessus.

Le message original de Madonna a depuis été supprimé et republié.

La chanteuse de « Material Girl », 63 ans, a ensuite repris son histoire sur Instagram, partageant une photo d’elle et de 50 Cent pour répondre à ses commentaires.

« Voici 50 Cent prétendant être mon ami », a-t-elle écrit sur la photo. « Maintenant, vous avez décidé de parler de moi ! »

50 Cent aurait comparé l’une des photos de Madonna à « Le Magicien d’Oz ». (.)

« Je suppose que votre nouvelle carrière attire l’attention en essayant d’humilier les autres sur les réseaux sociaux. Le choix le moins élevé que vous puissiez faire en tant qu’artiste et adulte », a poursuivi le chanteur. « [You’re] juste jaloux, tu n’auras pas l’air aussi bien que moi ou tu ne t’amuseras pas autant quand tu auras mon âge ! »

Après avoir reçu le coup sec de la légende vivante, 50 Cent s’est adressé à Twitter pour s’excuser.

« J’ai dû blesser les sentiments de Madonna, elle est allée déterrer [an] vieille photo MTV de 03 », a-t-il commencé. « Ok, je suis désolé, je n’avais pas l’intention de blesser vos sentiments. Je n’en profite en aucun cas [sic.] J’ai dit ce que je pensais quand j’ai vu la photo à cause de l’endroit où je l’avais vue avant j’espère que vous accepterez mes excuses. »

Madonna n’a pas encore répondu aux excuses. Ses représentants n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.