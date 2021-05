Madonna pleure la mort de Nick Kamen

Cependant, la consécration de Nick Kamen sur la scène d’enregistrement, et dans l’Olympe de ces stars dont les chansons transcendent leur temps pour devenir des classiques intemporels, viendrait en 1990, quand il a sorti le célèbre et très romantique “ I Promised Myself ”.

Nick Kamen (Instagram / nickkamen_page)

Dans cette nouvelle décennie, son physique spectaculaire en sous-vêtements est encore apparu fréquemment à la télévision, dans la publicité légendaire et déjà mentionnée de Levi’s, mais son profil professionnel se démarque déjà principalement par son incursion dans le genre de la chanson mélodique.

Personne ne pouvait ignorer, cependant, cet appel indéniable auquel sa présence scénique, son sourire ravissant et son regard pénétrant contribuaient également.