Madonna pose des photos nues inspirées des derniers jours de Marilyn Monroe

Il a poursuivi: « Nous n’étions pas intéressés à recréer les images exactement, mais plus important encore, nous voulions explorer la relation entre le photographe et le sujet. À la fois l’amitié et le processus artistique, et comment l’art peut imiter la vie et vice versa. «

Selon Steven, lorsqu’il a montré les photos de Madonna Bert, « Elle a été vraiment prise par la fragilité incandescente de Marilyn à ce moment de sa vie. »

« Nous avons décidé de trouver une suite d’hôtel et d’essayer de capturer la liaison entre une star et la caméra, le mystère et la magie de cette collaboration créative », a-t-il ajouté. « Nous espérons avoir rendu justice à l’excellent travail de Bert Stern et Marilyn Monroe. »