Madonna a réclamé 50 centimes pour ce qu’elle a appelé des excuses « bullsh–t » dans une vidéo récemment partagée sur Instagram.

« Vos excuses sont fausses, ce sont des taureaux-t, et ce n’est pas valide », a déclaré Madonna dans sa réponse vidéo environ une semaine après que 50 cents se soient excusés auprès du musicien pour avoir partagé un mème à son sujet.

Madonna a appelé 50 Cent pour ses excuses pour s’être moquée de ses photos Instagram.

Fin novembre, Madonna a partagé une série d’images d’elle portant de la lingerie risquée tout en posant sur un lit. La photo finale incluse dans le message ne montrait que le derrière, les jambes et les pieds à talons hauts du chanteur sortant de sous le lit.

Selon TooFab, 50 Cent a commenté, comparant l’image à « Le Magicien d’Oz », qui présente une célèbre photo des jambes d’une sorcière portant des talons sortant de sous une maison qui lui est tombée dessus.

MADONNA REÇOIT DES EXCUSES DE 50 CENT POUR DES PHOTOS INSTAGRAM MOQUANTES

« J’ai dû blesser les sentiments de Madonna, elle est allée déterrer [an] vieille photo de MTV de 03 », s’est excusé plus tard le rappeur. « Ok, je suis désolé, je n’avais pas l’intention de blesser vos sentiments. Je n’en profite en aucun cas [sic.] J’ai dit ce que je pensais quand j’ai vu la photo à cause de l’endroit où je l’avais vue avant j’espère que vous accepterez mes excuses. »

Madonna a expliqué pourquoi elle ne considère pas les excuses de 50 cents comme valides dans sa vidéo.

Le musicien a affirmé que les excuses du rappeur étaient « des conneries » et non « valides ». (.)

« … des excuses ne sont pas valables si vous ne savez pas pourquoi vous vous excusez », a-t-elle déclaré. « Ce dont vous devriez vous excuser, c’est votre comportement et vos remarques misogynes, sexistes et âgistes. »

« Numéro trois, vous ne m’avez pas blessé, parce que je ne l’ai pas pris personnellement. Je ne pourrais jamais le prendre personnellement parce que vous ne venez pas d’un endroit éclairé.

Madonna a poursuivi en disant qu’elle pardonne au rappeur après avoir expliqué pourquoi elle ne pensait pas que les excuses de 50 Cent étaient « valides ». (PA)

« Numéro quatre, vous dites que vous n’en bénéficiez pas. Bien sûr, vous en bénéficiez, c’est à cela que servent les médias sociaux », a expliqué Madonna avant de continuer à expliquer comment l’attention portée aux médias sociaux profite aux célébrités.

« Enfin, je veux juste dire, je te pardonne », a-t-elle ajouté. « J’espère qu’un jour, vous vous réveillerez et verrez un point de vue différent. Je vous souhaite tout le meilleur. »

