Madonna revient sur sa récente conversation avec Britney Spears

Madonna révèle qu’elle a été en contact avec la pop star Britney Spears alors qu’elle se prépare à marcher dans l’allée avec son fiancé Sam Asghari et à passer une autre journée au tribunal concernant son audience de tutelle. La chanteuse “Papa Don’t Preach”, qui a soutenu vocalement la star au milieu du mouvement “#FreeBritney”, a partagé avec Entertainment Tonight qu’elle avait récemment parlé avec Spears plus tôt dans la journée “juste la surveiller et la féliciter sur son mariage. Ou son mariage en attente.

“Je l’aime”, a-t-elle ajouté en souriant. Spears a annoncé ses fiançailles avec son petit ami de longue date le 12 septembre. “Je ne peux pas y croire !!!!!!” elle a écrit sur Instagram à l’époque. Son manager, Brandon Cohen, était “fier de célébrer et de confirmer les fiançailles” selon People. “Le couple a officialisé sa relation de longue date aujourd’hui et est profondément touché par le soutien, le dévouement et l’amour qui leur ont été exprimés.” Le couple ne marchera probablement pas dans l’allée de sitôt, car des sources proches des deux rapports rapportent qu’ils sont tous les deux ravis de vivre le moment présent en tant que fiancés l’un de l’autre.

Spears a également officiellement demandé à mettre fin à sa tutelle après que son père a demandé aux tribunaux de mettre fin à l’arrangement existant après 13 ans. “Si Mme Spears veut mettre fin à la tutelle et pense qu’elle peut gérer sa propre vie, M. Spears pense qu’elle devrait avoir cette chance”, a déclaré Jamie Spears dans les documents.

En plus de soutenir son amie de longue date dans l’industrie, Madonna a été occupée à travailler sur la première de son nouveau documentaire de concert Madame X –– qui sera présenté exclusivement sur Paramount+ le 8 octobre. Madonna partage que le film couvrira « le grand art, la réflexion, l’incroyable danse, musique incroyable, provocation, politique, spiritualité, famille. Tout !”

La première survient quelques jours seulement après que sa fille Lourdes Leon a fait ses débuts sur le tapis rouge du Met Gala. Le mannequin de 24 ans est également présenté dans Savage x Fenty Show Vol. 3, qui est disponible sur Amazon Prime. Madonna a jailli sur sa fille en disant: “tout est possible pour elle.” “Elle est bien plus talentueuse que moi, [or] suis “, a déclaré Madonna. “Je suis vraiment fier d’elle. “