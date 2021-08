Madonna riposte à DaBaby pour ses remarques « haineuses » sur le VIH ⋆ 10z viral

*Madone et Questlove sont les dernières célébrités à appeler DaBaby suite à ses commentaires homophobes sur les homosexuels et le VIH.

“Si vous allez faire des remarques haineuses à la communauté LGBTQ+ sur le VIH/SIDA, alors sachez ce que vous en pensez”, a écrit Madonna sur Instagram à côté d’une vidéo des commentaires de DaBaby.

Elle a poursuivi : « Après des décennies de recherche scientifique durement gagnée, il existe des médicaments salvateurs disponibles pour les enfants nés avec le VIH, pour les personnes qui contractent le VIH par le biais de transfusions sanguines, d’aiguilles sales ou d’échanges de fluides corporels. Ces nouveaux ARV peuvent garder une personne atteinte du SIDA en vie pour le reste de sa vie !!! Le SIDA ne se transmet pas en se tenant à côté de quelqu’un dans une foule.

« Je veux allumer mon téléphone portable et prier pour votre ignorance, Plus personne ne meurt du sida dans 2 ou 3 semaines. Dieu merci », a ajouté l’icône de la musique.

Madonna a également abordé les « remarques sexistes de DaBaby sur les dames qui ont p—— besoin de sentir l’eau », écrivant que de tels commentaires « ne font qu’encourager davantage de discrimination contre les femmes qui luttent quotidiennement contre l’oppression de vivre sous les contraintes du regard masculin ».

« Les gens comme vous sont la raison pour laquelle nous vivons toujours dans un monde divisé par la peur », a-t-elle conclu. « Tous les êtres humains doivent être traités avec dignité et respect, sans distinction de race, de sexe, de préférence sexuelle ou de croyances religieuses. AMEN.”

omg Madonna a vraiment mâché DaBaby et l’a craché 💀 pic.twitter.com/KVOKcJRLjK – Eliott💥 (@CaseForTheFBI) 30 juillet 2021

Pendant ce temps, Questlove a également contacté Instagram pour annoncer qu’il avait retiré DaBaby de la liste de rêve des artistes qu’il souhaitait apparaître dans une version mise à jour du festival Summer of Soul.

« Et maintenant, je mets à jour ma liste —— parce que nous sommes en 2021 et j’emmerde les conneries. Je ne suis surtout pas ici pour une quelconque sauvagerie (si vous êtes perdu : Google l’idiotie des barrés) », a écrit le batteur de The Roots en légende d’une photo de sa liste. “Mais le bien est le bien et ses actions sont mal. Quelqu’un doit le dire : Homophobie/Transphobie/Xénophobie/Misogynie/Racisme—cela devrait aller sans dire que c’est moralement répréhensible.

DaBaby a eu vent des commentaires de Questlove et a répondu sur Instagram.

«Je n’essaie même pas d’être drôle quand je dis…. Je NE SAIS PAS QUI DIS N * GGA EST DAWG », a écrit le rappeur, ajoutant: « Et je ne me soucie pas de vous perdre en tant que fan mon garçon lol @questlove. »

Elton John a également pesé sur la question, affirmant que les commentaires anti-gays de DaBaby « alimentent la stigmatisation et la discrimination ».

“Les faussetés homophobes et sur le VIH n’ont pas leur place dans notre société et notre industrie et en tant que musiciens, nous devons répandre la compassion et l’amour pour les personnes les plus marginalisées de nos communautés”, a ajouté John. « Le travail d’un musicien est de rassembler les gens. »