Madonna se montre sans filtre à travers Harlem à New York

Après avoir offert à une foule exclusive un concert secret sous le restaurant Red Rooster de New York au Ginny’s Supper Club vendredi, Madonna est descendue dans les rues de Harlem, affichant un look sans filtre.

La superstar, 63 ans, a fui l’événement avec une chorale à sa suite, interprétant plus tard sa chanson à succès « Like a Prayer » sur les marches d’une église locale.

Bien que Her Madgesty ait semblé plus glamour que jamais dans un ensemble noir ajusté, des bijoux étincelants et de longs cheveux blonds sur les photos de la nuit, certains wags des médias sociaux n’ont pas pu s’empêcher de commenter.

« La vraie vie contre instagram 😳 », a tweeté une personne à côté de photos côte à côte de la chanteuse, tandis qu’une autre a fait écho, « Madonna, Reality Vs la photo qu’elle publie d’elle-même sur Insta .. »

Il ne fallut pas longtemps avant que les fans de Madonna ne ripostent aux critiques qui visaient ses différentes apparences.

Les utilisateurs des médias sociaux ont souligné que la superstar de la pop était différente sur sa page Instagram.BACKGRID

« Qui a dit que Madonna n’était pas belle sans filtres ? Regarde juste cette belle femme [63] », a écrit l’un d’eux, pointant vers des photos de la récente apparition de l’artiste dans « The Tonight Show ».

Tout en discutant avec Jimmy Fallon jeudi soir pour promouvoir son nouveau documentaire Paramount +, « Madame X », l’esprit jeune de Madonna était pleinement visible alors qu’elle rampait sur le bureau de l’animateur de fin de soirée et montrait son derrière au public.

Sur les photos partagées sur sa page Instagram, Madonna avait l’air sans défaut.

Avant de montrer ses fesses, la « Material Girl » a déclaré à Fallon, 47 ans, qu’elle espère que les téléspectateurs de son film comprendront que « l’art est important dans nos vies ».

« Les artistes sont là pour troubler la paix », a expliqué Madonna, citant l’écrivain James Baldwin. « Et donc, j’espère que j’ai troublé non seulement votre paix cet après-midi, mais la paix des gens pendant qu’ils regardent l’émission, mais je le pense de la meilleure des manières. »