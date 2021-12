Madonna s’en prend au rappeur pour avoir prétendument arnaqué sa musique

Madonna a affirmé que le rappeur Tory Lanez utilisait l’une de ses chansons illégalement sans sa permission. Elle s’est rendue sur la page Instagram de Lanez pour l’accuser publiquement, amenant les fans de Madonna à bombarder sa page Instagram et à exiger qu’il rende son dû à la chanteuse de « Material Girl ». Lanez n’a pas commenté l’allégation.

Le 22 décembre, Lanez, 29 ans, a publié des photos de lui-même lors d’une récente séance photo. « Lisez vos messages, Tor », a écrit Madonna, rapporte TMZ. « L’utilisation illégale de ma chanson entre dans le groove. » Madonna faisait référence à son single « Into the Groove » de 1985, qui figurait dans Desperately Seeking Susan et sur l’album Like a Virgin de Madonna. Il semble que Madonna pense que le single « Pluto’s Last Comet » de Lanez arrache une partie de « Into the Groove », en particulier dans l’ouverture instrumentale.

Lanez n’a pas répondu publiquement à Madonna, mais beaucoup de ses fans exigent déjà qu’il lui accorde du crédit. « Madonna l’a fait mieux … vous devriez la payer pour avoir saccagé sa chanson », a écrit une personne. « Donnez à la reine ses pièces et son crédit, mademoiselle », a commenté un autre. « Comment allez-vous prendre un ICONIC [Madonna] chanson et la transformer en poubelle ? », a demandé un fan de Madonna à Lanez.

Lanez, qui a une nomination aux Grammy pour son tube de 2016 « LUV », a fait la une des journaux l’année dernière pour avoir prétendument tiré sur la rappeuse Megan Thee Stallion en juillet 2020 après qu’une dispute est devenue violente. Lanez a utilisé presque toutes les chansons de son album Daystar de 2020 pour aborder la fusillade et a nié avoir tiré sur Megan. En octobre 2020, Lanez a été inculpé de délits de voies de fait avec une arme à feu semi-automatique, d’utilisation personnelle d’une arme à feu et de port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule. Lors de la dernière audience plus tôt ce mois-ci, un juge a confirmé les accusations d’agression contre Lanez, dont la prochaine date d’audience est prévue pour le 13 janvier. au sol près des pieds de Megan, rapporte Variety.

Après l’audience, Lanez et Megan ont toutes deux exprimé leurs frustrations envers les médias pour la couverture de l’affaire. « NAH … J’ai besoin de quelqu’un pour SIGNALER ce qui a été VRAIMENT dit au tribunal aujourd’hui, 45 minutes de mon avocat déclarant des preuves contradictoires qui prouvent que mon innocence ne devrait jamais revenir comme une fausse histoire forcée aux médias », a tweeté Lanez le 14 décembre. .

Megan a accusé les médias d’avoir décrit l’incident comme une dispute entre amis alors qu’elle était la victime non armée. « Comme si j’avais été abattu et que l’accent de certains de ces titres écartait le fait que j’avais été attaqué avec un WEPON [sic] PENDANT QUE J’ÉTAIS DÉSARMÉE et que j’essayais de le décrire comme un combat de chats entre amis, pourquoi dois-je revivre cela avec tout le monde sur Internet tous les jours ? », a-t-elle écrit. « Et regardez-moi tous les gaz. »