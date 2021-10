Madonna sous le feu après avoir recréé la photo de la mort de Marilyn Monroe

Madonna suscite à nouveau la controverse pour une nouvelle séance photo. Dans une nouvelle série pour V Magazine, Madonna et le photographe Steven Klein ont décidé d’utiliser « The Last Sitting » de Bert Stern, les dernières photos prises de l’actrice Marilyn Monroe avant sa mort prématurée à 36 ans en 1962, comme inspiration. Selon Klein, il ne voulait pas simplement recréer les photos mais plutôt rendre hommage.

« Quand j’ai envoyé à Madonna les photos, elle a vraiment été prise par la fragilité incandescente de Marilyn à ce moment de sa vie », a expliqué Klein. « Nous avons décidé de trouver une suite d’hôtel et d’essayer de capturer la liaison entre une star et la caméra, le mystère et la magie de cette collaboration créative. Nous espérons avoir rendu justice au grand travail de Bert Stern et Marilyn Monroe. »

Pour une raison morbide et étrange, Madonna décide de recréer le lit de mort de Marilyn Monroe. La photo en noir et blanc est en fait la chambre de Marilyn Monroe où elle est décédée. pic.twitter.com/beQJ1Av3Ij – Mike Sington (@MikeSington) 29 octobre 2021

Cependant, de nombreuses personnes en ligne pensaient que les photos étaient de mauvais goût et « macabres », compte tenu de l’overdose et de la mort de Monroe. « Cela me rend nauséeux. Cela me semble de mauvais goût », a tweeté une personne. « Ça doit être triste d’avoir encore besoin de tant d’attention. Et c’est tellement dégoûtant », a écrit un autre. « Arrêtez de lui donner une audience. C’est malade et rien de bon ne pourrait en sortir », a souligné un autre utilisateur de Twitter. Une autre personne l’a qualifié de « grossier et inapproprié ».

Madonna a également pataugé dans un territoire difficile dans l’interview en affirmant que Donda de Kanye West était le seul disque récent à l’inspirer parce que personne d’autre ne « travaille vers l’échec » comme lui. « Je ne peux pas dire que je suis d’accord avec toute sa politique et la façon dont il pense aux femmes, aux célibataires ayant des relations sexuelles, ou à la communauté gay. Mais son travail est sur le fil du rasoir, et c’est inspirant et c’est rare, « , a déclaré Madonna, offrant de nombreuses mises en garde à son éloge. « Tout le monde attendait si longtemps que son disque sorte et finalement quand il est sorti, le disque de tout le monde est sorti aussi. Et il s’est toujours démarqué. » Madonna a été un paratonnerre pour la controverse pendant toute sa carrière, et il est clair qu’elle n’a pas l’intention de s’arrêter.