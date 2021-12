Madonna taquine la nouvelle musique qui arrivera l’année prochaine

Madonna a annoncé qu’elle travaillait sur une nouvelle musique qui devrait arriver au cours de la nouvelle année à venir.

La superstar s’est rendue sur Instagram lundi 20 décembre pour partager une série de photos dont une qui montre sa voix en train d’enregistrer en studio.

« Tellement génial d’être de retour en studio pour faire de la musique à nouveau », a écrit Madonna en légende du post. « Surprises [sic] dans le nouvelle annee. »

Elle a également partagé un certain nombre de photos avec les artistes avec qui elle travaille, notamment Rae Sremmurd le hitmaker Swae Lee, la productrice et ingénieure Lauren D’Elia et l’écrivain Jozzy, surtout connu pour avoir écrit les vers de Billy Ray Cyrus sur « Old Town Road » de Lil Nas X.

Madonna a également récemment sorti un documentaire, dans lequel sa fille Lourdes fait un numéro de danse, ainsi qu’une apparition du groupe entièrement féminin Orquestra Batukadeiras, un groupe de batuque portugais qui est également apparu sur Madame X. Le film a fait ses débuts sur Paramount +.

« Partager ma vision avec un public mondial a été profondément significatif pour moi », a déclaré Madonna à propos du film dans un communiqué. « L’opportunité de transmettre son message et l’art incandescent de toutes les personnes impliquées à un public encore plus large se présente à un moment où la musique est si profondément nécessaire pour nous rappeler le lien sacré de notre humanité partagée. »

Le film du concert de Madame X a été enregistré en janvier 2020, juste avant la fermeture du monde en raison de la pandémie de COVID-19, et pendant la résidence de six nuits de Madonna au Coliseu dos Recreios de Lisbonne, au Portugal. Lisbonne est également l’endroit où Madge a enregistré une partie de son 14e album studio. Après sa sortie, Madame X a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 en juin 2019, pour son neuvième leader aux États-Unis.

Réalisé par Ricardo Gomes et SKNX, Madame X a commencé à diffuser sur Paramount Plus le vendredi 8 octobre pour les abonnés d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Australie et des pays nordiques.

Écoutez le meilleur de Madonna sur Apple Music et Spotify.