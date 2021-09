Madonna, Teyana Taylor et Normani déclenchent des plaintes contre la FCC concernant les performances de la VMA

in

Madone, Teyana Taylor et Normani ont déclenché des plaintes auprès de la FCC … sur ce que certains disent être des affichages torrides chez les VMA.

TMZ a obtenu les plaintes, et il semble que ces gens aient principalement deux artistes dans leur ligne de mire … Normani et Teyana pour leur performance du single à succès de Normani, “Wild Side”.

Quelqu’un du Kansas a estimé que c’était déjà assez pénible de voir une femme en justaucorps écarter les jambes, se tordre sur le sol, danser comme une strip-teaseuse et mettre « ses doigts près de son vagin ». Mais ce qui a vraiment énervé ce téléspectateur, c’est de voir Teyana et Normani simuler une brève séance de maquillage et Normani donnant pratiquement à Teyana un lap dance.

La personne a déclaré: “Cette programmation était à 21 heures, nos enfants étaient avec nous en train de regarder la télévision. Nous avons dû les faire quitter la pièce pendant cette cérémonie porno.”

Un téléspectateur du Tennessee a décrit avoir vu Normani “se déplacer vers le haut jusqu’à ce qu’elle puisse enfoncer son entrejambe directement dans [Teyana’s] visage et sur les lèvres des filles exhibant le sexe oral.”

Le téléspectateur a déclaré: “C’était si extrême et n’aurait JAMAIS dû être autorisé à figurer dans une émission télévisée.” Idem pour un téléspectateur de Weatherford, au Texas… qui a dit que Normani glorifiait et imitait le sexe, la servitude et le viol par agression.

Un parent du Michigan a déclaré que la performance était si horrible qu’ils “ont dû changer de chaîne pour que mon fils de 12 ans ne regarde pas cette merde!”

Quant à Madonna … il y a une plainte de quelqu’un dans l’Illinois qui a dit que Madonna semblait ivre au début de l’émission et portait des vêtements sexuellement explicites. Le téléspectateur était contrarié. MTV n’a pas émis d’avertissement indiquant que cela pourrait être inapproprié pour les jeunes enfants.

Et, écoutez ça… quelqu’un de St. Louis veut “1 million de dollars de jugement déclaratoire en mon nom” parce qu’il est énervé, entre autres, Lil Nas X “enracinement pour son ‘agenda gay’ après son acte.” D’ailleurs, plaintes à la FCC à propos de Lil Nas X n’a ​​rien de nouveau, donc ¯_(ツ)_/¯.