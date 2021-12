Madonna utilise un filtre pour « applaudir » aux « fausses excuses » de 50 Cent

Madone partage ses deux cents sur 50 centimesles récentes excuses de.

Le vendredi 10 décembre, la chanteuse de « Like A Prayer » a posté une vidéo sur Instagram mettant un jeune filtre aux yeux de biche sur son visage alors qu’elle critiquait le rappeur pour ses « fausses excuses », l’appelant « taureaux – t » et « pas valide. »

« Retarder Clap pour 50 centimes et ses fausses excuses », a-t-elle légendé le post. « J’ai été occupé, mieux vaut tard que jamais !!! Je l’ai fait. Certaines choses que j’avais à dire. »

Le rappeur « In da Club » et le chanteur « Vogue » sont engagés dans une querelle sur les réseaux sociaux depuis que 50 Cent s’est moqué du récent photoshoot de lingerie de Madonna sur Instagram plus tôt ce mois-ci, le qualifiant de « le plus drôle LOL ».

En réponse, Madonna l’a appelé sur son histoire Instagram en publiant une photo des deux ensemble à partir du moment où il « faisait semblant d’être mon ami », ce qui a poussé 50 Cent à lui présenter des excuses sur Twitter.