Madonna veut qu’ils portent des gants pour toucher ses vêtements d’archives

« Il est à Brooklyn. Vous devez porter des gants en caoutchouc pour toucher quoi que ce soit », a déclaré Madonna à Kim. Nous savons maintenant que Madonna a rassemblé ses propres archives de vêtements et de tenues emblématiques pour la postérité lors de défilés de mode et plus encore. Celui qui le touchera devra le faire avec des gants en plastique, à la demande de la reine de la pop.

Le corsetier Madonna par Jean Paul Gaultier. (Shutterstock)

Si j’étais Kim et que nous sommes déjà en train de nous prêter des vêtements, je demanderais à Madonna le Le corset beige iconique de Jean Paul Gaultier du Blonde Ambition Tour, l’un des nombreux qu’elle a portés, et son look de cow-boy dans la vidéo Don’t Tell Me. Concernant le spécial du chanteur, il s’agit d’un documentaire intitulé Madame X : Madame Xtra qui sera disponible sur Paramount +.

Madonna sur la tournée ‘Blonde Ambition’ en 1990. (Eugene Adebari / Shutterstock)