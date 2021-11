Madras HC annule l’ordonnance de conversion de la résidence de Jaya en mémorial

Le bâtiment résidentiel dans la localité haut de gamme comprend un bureau, une bibliothèque, une salle d’attente pour les invités et une salle de conférence.

Mercredi, la Haute Cour de Madras a annulé une ordonnance de l’ancien régime de l’AIADMK visant à convertir la résidence du défunt ministre en chef du Tamil Nadu, J Jayalalithaa, « Veda Nilayam », ici en mémorial. La propriété est située dans la localité chic de Poes Garden dans la ville. Le juge N Seshasayee a annulé l’ordonnance tout en autorisant un lot de requêtes en bref de J Deepa Jayakumar, nièce de Jayalalithaa et J Deepak, son frère, contestant aujourd’hui l’ordonnance du gouvernement de l’État.

Après avoir annulé l’ordonnance de conversion en date du 22 juillet 2020 de l’agent d’acquisition des terres à Guindy en vertu de la loi de 2013 sur le droit à une indemnisation équitable et à la transparence dans l’acquisition, la réhabilitation et la réinstallation des terres, le juge a ordonné aux autorités concernées de remettre les clés de la propriété. retour aux pétitionnaires.

Le tribunal a également autorisé le service de l’impôt sur le revenu à recouvrer des cotisations allant jusqu’à plusieurs crores de roupies auprès des pétitionnaires. Le bâtiment résidentiel dans la localité haut de gamme comprend un bureau, une bibliothèque, une salle d’attente pour les invités et une salle de conférence.

Il aurait été acheté par la mère de Jayalalithaa à la fin des années 1960 et il a abrité l’ancien ministre en chef pendant plus de trois décennies où plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre Narendra Modi, l’avaient appelée.

Le 17 août 2017, le ministre en chef de l’époque, K Palaniswami, avait annoncé que Veda Nilayam serait converti en mémorial et ouvert au public en souvenir de ses réalisations et de son service au peuple. L’Assemblée du Tamil Nadu avait adopté en septembre 2020 un projet de loi visant à remplacer une ordonnance émise pour la possession de la maison et à faciliter l’acquisition des biens meubles par le gouvernement.

En janvier de cette année, Veda Nilayam, transformé en mémorial, a été déclaré ouvert par Palaniswami.

